Im Kampf gegen die Varroamilbe: Tierheim gibt kostenfrei Medikamente aus

Vom Trabi bis zur Kittelschürze

Das erwartet die Besucher bei der Versteigerung im DDR-Museum in Dresden

Rund 70 000 Einzelstücke des Ex-DDR-Museums in Dresden werden am 8. Juli 2023 in Dresden versteigert. Wie Stefan Günther vom Auktionshaus Günther zur Auktion gekommen ist und wie man teilnehmen kann.