Zum 29. Christopher Street Day am Wochenende ist das Terrassenufer zwischen Hasenberg und Theaterplatz gesperrt. Besonders am Sonnabend ist mit Behinderungen im ÖPNV zu rechnen.

Dresden. Von Donnerstag, 6 Uhr bis Sonntag um Mitternacht wird das Terrassenufer zwischen Hasenberg und Einmündung Theaterplatz in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Grund der Sperrung sind laut Stadtverwaltung die Aktivitäten rund um den 29. Christopher Street Day (CSD) in Dresden sowie die damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten.

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es besonders am Sonnabend im Zusammenhang mit der Demonstration des CSD Dresden e. V. Der Demozug zieht von etwa 12 bis 16 Uhr durch die Dresdner Altstadt und Neustadt, der Veranstalter rechnet mit 10 000 Teilnehmern. An diesem Tag ganztägig gesperrt sind dann auch der Abschnitt des Terrassenufers zwischen Hasenberg und Einmündung Steinstraße sowie der Hasenberg selbst. Die Demonstration startet und endet am Terrassenufer.