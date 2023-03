Telefonie und mehr: Dresdner Fernmeldemuseum öffnet wieder

Am 4. März öffnet das Fernmeldemuseum an der Hertha-Lindner-Straße 5 von 10 bis 15 Uhr wieder. Ausgestellt sind Telefone und Fernmeldetechnik aus den Jahren 1882 bis 1996.

Vereinsmitglied Wolfgang Ludwig macht eine Fernschreibmaschine aus dem Jahre 1979 wieder flott. Auch diese ist am Sonnabend im Fernmeldemuseum zu sehen.

Dresden. Am kommenden Sonnabend öffnet das Fernmeldemuseum an der Hertha-Lindner-Straße 5 wieder. Von 10 bis 15 Uhr können sich Interessierte in dem barrierefrei erreichbaren Ausstellungsraum Telefone und Fernmeldetechnik aus den Jahren 1882 bis 1996 anschauen und sich über deren Entwicklung informieren. Zudem ist es möglich, einzelne Exponate selbst auszuprobieren.

Das Museum bietet stündlich Führungen für Gruppen bis zu zehn Personen durch den Ausstellungsraum und den Betriebsraum an. Die Führungen sind nicht barrierefrei. Es wird empfohlen, sich bis Donnerstag 18 Uhr auf der Webseite für den geführten Rundgang anzumelden. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Im Internet: fernmeldemuseum-dresden.de/events