4 800 Euro abgebucht: Polizei Dresden warnt vor Telefonbetrügern

Dresden. Mit unterschiedlichen Maschen haben Telefonbetrüger am Dienstag versucht, Menschen in und um Dresden um ihr Erspartes zu bringen. In einem Fall waren die Täter erfolgreich: Vom Konto eines 66-Jährigen in Nünchritz buchten sie mehr als 4 800 Euro ab.

Die Anrufer gaben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und behaupteten, auf dem Computer des Mannes befände sich ein Virus. Er gewährte ihnen online Zugriff auf den Rechner, woraufhin die Betrüger seine Passwörter ausspähten und ihn dazu brachten, mehrere TAN-Nummern preiszugeben. Dann buchten sie das Geld ab.

Zwölf Betrugsversuche in und um Dresden am Dienstag

Die Polizei rät: „Gewähren Sie niemandem Fernzugriff auf Ihren Computer! Geben Sie am Telefon oder online keine persönlichen Kontodaten oder TAN-Nummern preis! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!“

Zwölf weitere Betrugsversuche wurden der Polizei am Dienstag gemeldet. Bei zehn sogenannten Schockanrufen behaupteten die Betrüger, ein Angehöriger hätte einen Unfall verursacht und müsse mit einer Kaution freigekauft werden. Alle Betroffenen erkannten die Masche.

Einem Mann in Dresden-Übigau versprachen Unbekannte einen Gewinn von mehr als 38 000 Euro. Bei einer Frau in Dresden-Laubegast gaben sich die Betrüger auf WhatsApp als ihr Kind aus und baten um Geld. Beide erkannten den Betrug und riefen die Polizei an.

