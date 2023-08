Die „WhatsApp-Masche“: Telefonbetrüger haben in Dresden Erfolg

Dresden. Mit der sogenannten WhatsApp-Masche haben Betrüger am Dienstag in und um Dresden zusammengerechnet mehr als 4 300 Euro erbeutet. Einem 84-Jährigen in Leubnitz-Neuostra gegenüber gaben sie sich in der Messenger-App als dessen Enkel aus, der eine neue Telefonnummer hätte und Geld bräuchte. Der Mann überwies mehr als 1 800 Euro. Erst später wiesen ihn aufmerksame Bankmitarbeiter auf den Betrug hin und er informierte die Polizei.

Ähnlich lief es bei einem 66-Jährigen in Stolpen. Hier behaupteten die Betrüger, seine Tochter zu sein. Er überwies mehr als 2 500 Euro. Später bemerkte er den Betrug.

Noch drei weitere Betrugsversuche mit derselben Masche wurden der Polizei am Dienstag gemeldet. Die Betroffenen in Klotzsche, Laubegast und Freital erkannten die Lage rechtzeitig.

Betrugsversuche mit dieser oder anderen Vorgehensweisen passieren in und um Dresden immer wieder. Die Polizei rät: „Sprechen Sie sich mit Angehörigen ab, wenn Sie solche Nachrichten oder Anrufe bekommen! Überweisen Sie nicht vorschnell Geld an unbekannte Konten! Informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei!“

