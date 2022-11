Taxifahrer geprellt und mit Reizgas angegriffen

Ein Fahrgast hat in Dresden einen Taxifahrer verletzt (Symbolbild).

Dresden. Ein Fahrgast hat am frühen Samstagmorgen einen Taxifahrer angegriffen und leicht verletzt. Der 32-Jährige hatte sich mit seiner gleichaltrigen Begleitung zur Reicker Straße fahren lassen. Dort angekommen, behaupteten die beiden, kein Geld dabeizuhaben und boten an, es aus dem Haus zu holen. Da der 52-jährige Fahrer darauf bestand, dass eine Person am Taxi bleibt, ging nur die Frau ins Haus. Kurz darauf sprühte der Mann dem Taxifahrer Reizgas ins Gesicht und verschwand ebenfalls im Haus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alarmierte Polizisten fanden das Duo in einer Wohnung des Hauses. Dort fanden sie außerdem ein Handy, das zuvor aus einer Wohnung an der Altenzeller Straße gestohlen worden war. Gegen die beiden ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls, Nötigung, Betrugs und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von lg