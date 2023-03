﻿Tausende Dinge landen im Dresdner Fundbüro – abgeholt werden sie nur selten

Wenn die Leute in Dresden wüssten, was alles im Fundbüro landet, würden sie vielleicht öfter mal in der Theaterstraße nach Dingen fragen, die sie vermissen. Am 28. März werden Fahrräder versteigert.

Dresden. Fragt man Anja Naujoks nach kuriosen Fundstücken, fällt ihr nicht sofort etwas ein. Die Leiterin des Dresdner Fundbüros und ihre zwei Kolleginnen halten für normal, was Besucher durchaus ungewöhnlich finden würden. Denn es landet fast alles bei ihnen. Tagein, tagaus erfassen sie am Computer große, kleine, teure und wertlose Gegenstände, die abgegeben werden. Weit über 10.000 sind das jedes Jahr. Die meisten werden nie abgeholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer in Bus oder Bahn etwas liegenlässt, hat im Fundbüro gute Chancen, es wiederzufinden

Uns lässt beim Blick in die Regale sofort das eine oder andere Fundstück schmunzeln: eine große Schachtel Zigaretten, eine Klobrille, ein Verkehrsschild – alles beschriftet mit Fundort und -datum sowie einer Inventarnummer. Die drei Dinge liegen im DVB-Regal. Die Dresdner Verkehrsbetriebe sind der größte Lieferant. Alles, was beim Reinigen der Busse und Bahnen auf und unter den Sitzen und in den Gängen zum Vorschein kommt, wird gesammelt und ins Fundbüro gebracht – täglich mehrere Kisten voll.

Wer also bei der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas liegenlässt, hat gute Chancen, es im Fundbüro wiederzufinden – Farbeimer aus dem Baumarkt, Skateboards und Geldbörsen. Sporttaschen, Turnbeutel und Rucksäcke tummeln sich zu Hunderten hier. Ebenso wie Handys und Kopfhörer. „Aber man sollte zwei bis drei Werktage Geduld haben“, sagt Anja Naujoks. So lange könne es dauern, bis die Sachen im Fundbüro angekommen und erfasst sind. Gibt es Hinweise auf Besitzer von Fundsachen , werden sie angeschrieben. Aber auch dann werden die Sachen oft nicht abgeholt – selbst Geldbörsen mit Inhalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Fundbüro gibt es fast nichts, was es nicht gibt: Leiterin Anja Naujoks mit einem Sammelsurium von Fundstücken. © Quelle: Anja Schneider

Aus einem Regal lugt ein großer bunter Teddy hervor. Auf den zweiten Blick kommt dann noch eine ganze Kompanie kuscheliger Gesellen aller Art zum Vorschein. Die Frauen im Fundbüro wissen, dass der Verlust für die kleinen Besitzer oft eine Tragödie ist. Die kann aber auch glücklich enden. Wie die Geschichte von Hasi. Ein Vater hatte mit seinem Steppke nach dem Plüschtier gefragt. Aber Hasi war nicht in der Theaterstraße. Der Vater fragte immer wieder nach, das Kind wollte ohne Hasi nicht einschlafen. Als Hasi schließlich doch noch ankam, wurde er anhand der Beschreibung sofort erkannt und sein kleiner Besitzer konnte ihn überglücklich in Empfang nehmen.

Was nicht abgeholt wird und noch verwendbar ist, wird gespendet oder versteigert

Auch 1000 verlorene Schlüssel könnten jedes Jahr im Fundbüro abgeholt werden. Aber drei von vier landen im Schrott, weil sich niemand meldet. Andere Gegenstände werden nach der Aufbewahrungsfrist gespendet. Kleidung geht zum Beispiel an die initiative Cuba SI oder das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW), Brillen an die Optiker-Innung. Wertgegenstände werden versteigert. In einem Raum voll Kleiderständer mit Jacken in allen Größen und Farben liegen in einem Regal ausgesuchte Dinge für einen Fundsachen-Flohmarkt. Der soll zum Tag des offenen Rathauses im Juni zugunsten des Vereins Arche Nova stattfinden.

Bei 900 bis 1100 Smartphones, die jedes Jahr im Dresdner Fundbüro landen ist die Abholquote etwas höher. Immerhin jedes zweite kehrt zum Eigentümer zurück. Voraussetzung ist ein Besitznachweis (z.B. die IMEI-Nummer oder Apple-ID). Eine gute Chance, das oft teure verlorene Stück wiederzubekommen hat auch, wer eine Funktion nutzt, die inzwischen fast alle Handys bieten: Werden Kontaktdaten an einer bestimmten Stelle eingetragen, können die auch bei gesperrtem Bildschirm abgerufen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch für die Unmengen von Sporttaschen, Rucksäcken und Turnbeuteln, so Anja Naujoks, gelte: „Würde im Inneren ein Schild mit Name und Adresse angebracht, wäre die Chance sehr gut, die Sachen schnell wiederzubekommen.“ Die Damen im Fundbüro müssten weniger Dinge aufwändig erfassen, nach denen dann doch nie wieder jemand fragt. Falls doch, ist übrigens eine Verwaltungsgebühr von 2,50 fällig, wenn man das gute Stück wieder mitnehmen will. Auch deshalb, so die Leiterin des Fundbüros, lohne es sich in er Regel nicht, Gegenstände in die Theaterstraße zu bringen, deren Wert unter zehn Euro liegt.

In der Coronazeit wurde insgesamt bis zu 30 Prozent weniger im Fundbüro abgegeben. „Aber das haben wir 2022 längst wieder aufgeholt“, sagt die Chefin. Gegen den Trend stetig zugenommen habe der Bestand an kleinen kabellosen Kopfhörern, die im Ohr getragen werden (In-Ear) samt Ladeboxen. Sie liegen in Tüten im DVB-Regal und in einer Schublade in einem großen Schrank.

Kuriose Begebenheit: Polizei lieferte Drogen ab, ohne es zu merken

Genau darunter ist eine Schublade beschriftet mit „Masken und Drogentests“. Die Fundstücke der Coronazeit? „Nein“, sagt Anja Naujoks: „ das brauchen wir selbst.“ Und weil sie sich dabei an etwas erinnert, kommen wir doch noch zu unserer kuriosen Fundbüro-Geschichte: Die Polizei hatte einen Rucksack abgegeben, in dem sich eine Dose mit Vanille-Extrakt befand. Anja Naujoks kennt Vanille-Extrakt. „Das hat auch genau so gerochen“, sagt sie, „aber es sah ganz anders aus.“ Sie bat die Beamten, sich das nochmal anzuschauen. Die machten einen Drogentest und schnell stand fest: das war tatsächlich etwas Härteres als Vanille-Extrakt.

Am 28. März Fahrrad-Versteigerung

Die Polizei gehört wie die DVB und Einkaufszentren zu den Hauptlieferanten des Fundbüros, denn auch auf den Revieren können Fundsachen abgegeben werden. Fahrräder – sie füllen auf der Theaterstraße inzwischen einen ganzen Schuppen – kommen fast immer von den Ordnungshütern. Sie werden ja nicht im klassischen Sinn gefunden. Ausnahme sind die DVB. In der Straßenbahn wird einfach alles vergessen, von Zigaretten über Farbeimer, Taschen, Kleidung und Elektronik auch Fahrräder. Am 28. März gibt es für Drahtesel samt Zubehör eine Versteigerung im Innenhof am Fundbüro, weil es zu aufwändig wäre, sie zu den regelmäßigen Auktionen ins Rathaus zu transportieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Fahrräder füllen im Fundbüro inzwischen einen ganzen Raum. © Quelle: Anja Schneider

Die Versteigerung findet von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Die vom Ordnungsamt sichergestellten Fundgegenstände können an diesem Tag ab 15 Uhr im Innenhof des Stadtbezirksamts Altstadt, Theaterstraße 11, besichtigt werden. Eventuelle Empfangsberechtigte der Fundgegenstände können ihre Ansprüche noch bis zum Montag, 27. März, gegenüber der Landeshauptstadt Dresden, Ordnungsamt, Fundbüro, Theaterstraße 13, geltend machen. Eine Liste der Gegenstände hat die Stadt im Internet veröffentlicht.