Ein drogensüchtiger Räuber überviel drei Tankstellen in Dresden, räumte die Taten ein und ersparte mit seinem Geständnis einem Unschuldigen eine lange Freiheitsstrafe

Dresden. „Das Leben, das ich in den letzten Jahren geführt habe, war nicht glücklich und machte keinen Spaß, täglich drehte sich alles nur um Drogen. Ich will mein Leben ändern“, sagte Mario H. in seinem sogenannten letzten Wort im Dresdner Landgericht. Der 28-Jährige musste sich wegen besonders schwerer räuberischen Erpressung, Diebstahl und unerlaubten Führens einer Schusswaffe verantworten.