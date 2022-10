Dresdener Talente-Entwicklungsprogramm Juniordoktor geht in die 15. Runde

Das Dresdner Nachwuchsförderprogramm Juniordoktor geht in die 15. Runde. Bis Juni 2023 können Kinder und Jugendliche noch an den Veranstaltungen teilnehmen.

Dresden. Ab sofort können Schüler der Klassenstufen 3 bis 12 wieder am Juniordoktor-Programm teilnehmen. Die bereits 15. Staffel startete am Montag mit einem Fossilien-Workshop im Japanischen Palais und ließ Kinder der 3. und 5. Klasse in die Welt der Paläontologie – also der Wissenschaft vergangener Erdzeitalter – eintauchen. Dort lernten sie, Fossilien wissenschaftlich zu lesen und zu verstehen.

Buntes Angebot an Workshops, Führungen und Exkursionen

„Das Programm bietet uns als naturwissenschaftlichem Forschungsmuseum eine exzellente Möglichkeit, unseren Bildungsauftrag mit den Interessen der Jugend zu verbinden“, erklärt der Leitende Direktor der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden. „Wir geben Kindern und Jugendlichen die Chance, unsere geowissenschaftliche und naturkundliche Forschung kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.“

Dafür gäbe es ein vielfältiges Angebot an Workshops, Führungen und Exkursionen zu unterschiedlichen Bereichen der Zoologie, Geologie und Mineralogie in analogem und digitalem Format. Neben den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden sind unter anderem das Barkhausen Institut, das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf mit Schülerlabor DeltaX und die Technische Universität Dresden als Veranstalter an dem Projekt beteiligt.

Wichtiger Beitrag zur Sicherung der Nachwuchskräfte

Die 15. Juniordoktor-Staffel läuft noch bis zur Langen Nacht der Wissenschaften am 30. Juni 2023. Wer bis dahin mindestens sieben Veranstaltungen und Juniordoktor-Stempel gesammelt hat, wird zur feierlichen Auszeichnung samt Hut und Urkunde im kommenden Herbst eingeladen, teilten die Veranstalter mit.

Das stadtweite Talente-Entwicklungsprogramm wird vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden koordiniert und soll Kindern und Jugendlichen einen spannenden Einblick in Forschungseinrichtungen sowie technologieorientierte Unternehmen geben. „Die langjährige Erfahrung zeigt uns, wie der JUNIORDOKTOR Interesse daran weckt und somit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchskräftesicherung leistet“, sagt Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

Informationen zum Programm im Internet: juniordoktor.de