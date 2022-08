Dresden. Am Montagmittag ist es in Dresden-Südvorstadt zu einem Unfall gekommen. Gegen 11.35 Uhr musste der Fahrer eines Busses, welcher auf der Nürnberger Straße in Richtung Budapester Straße unterwegs war, ein heftiges Bremsmanöver einleiten. Ein Autofahrer hielt vor dem Bus an, um abzubiegen, was den plötzlichen Stopp erzwang. Ein Zweijähriger und ein 13-jähriger Junge verletzten sich dabei, wobei der Ältere in ein Krankenhaus musste. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Von Sp