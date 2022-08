In Dresden-Südvorstadt hat sich am Sonntagmittag ein Mann ein Handgemenge mit der Polizei geliefert. Dabei verletzte er einen der Beamten.

Dresden. In Dresden-Südvorstadt hat sich am Sonntagmittag ein Mann mit der Polizei geprügelt. Gegen 12.50 Uhr wollten Beamte einen Haftbefehl gegen den Mann vollstrecken und suchten ihn an seiner Wohnung auf. Dabei widersetzte sich der 63-Jährige und trat nach einem Polizisten, wobei er diesen verletzte.

Den Haftbefehl konnte der durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

Von SP