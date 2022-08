Am Montagmorgen ist in Dresden-Südvorstadt ein Baum gestürzt und hat mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eines davon soll ein Totalschaden sein.

Dresden. Am Montagmorgen stürzte gegen 4:30 Uhr eine circa 18 Meter hohe Esche an der Ecke Reichenbachstraße / Gutzkowstraße in der Dresdner Südvorstadt um. Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre mitteilt, wurden insgesamt 3 Fahrzeuge beschädigt. Nach Reporterinformation soll ein Auto Totalschaden haben, bei einem anderen sei die Frontscheibe massiv beschädigt worden. Die Anwohner kamen im Anschluss nach und nach auf die Straße um nach ihren Autos zu sehen. Personen wurden nicht verletzt.

Kameraden der Dresdner Feuerwehr sperrten die Straße, zersägten den großen Baum mit einer Motorkettensäge. Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht beziffert. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, sei der Baum vermutlich wegen eines Unwetteschadens umgefallen. Die lange Trockenheit und dann der plötzliche Starkregen machte den Baum offenbar zu schaffen.