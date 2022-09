Ein Mann hat am Donnerstagabend eine 22-Jährige an der Ecke Nürnberger Straße/Budapester Straße attackiert. Erst als die Frau laut schrie, rannte er weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Dresden. Eine 22-Jährige ist am Donnerstagabend an der Ecke Nürnberger Straße/Budapester Straße von einem Mann geschlagen, bespuckt und beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Täter die Frau an, als sie gerade in ein Mehrfamilienhaus gehen wollte. Nach kurzem Wortwechsel beleidigte er sie in arabischer Sprache, schlug sie und spuckte auf sie. Zudem berührte er sie unsittlich. Als die Frau laut schrie und sich wehrte, ließ der Angreifer von ihr ab und ging in unbekannte Richtung davon. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Täter war rund 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und trug einen kräftigen Oberlippenbart sowie einen weniger starken Bart entlang der Kinnlinie. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Sweatshirt mit horizontalen weißen Streifen auf der Brust. Er hatte eine kleine Umhängetasche sowie weiße Ohrhörer dabei.

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, sexueller Belästigung sowie Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang sowie dem Täter machen können.

Hinweise:0351/483 22 33

Von DNN