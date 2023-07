﻿Dresden sucht weiter Unterkünfte für Asylbewerber

Dresden. Cossebaude ist die erste Ortschaft, die sich aus der Deckung wagt: Kein Platz für Asylbewerber, heißt es in einer aktuellen Vorlage für den Ortschaftsrat. Es gebe weder Flächen für das Aufstellen von Containern noch freien Wohnraum in Cossebaude.

Als der Stadtrat im Mai die umstrittenen Containerstandorte zur Unterbringung von Asylbewerbern im Stadtgebiet beschlossen hatte, gab es an die neun Ortschaften einen klaren Auftrag: Die eingemeindeten Orte sollten Kapazitäten für die Unterbringung von Migranten an die Stadtverwaltung melden.

Keine in Frage kommenden Flächen

Die Ergebnisse sind dürftig. „Die Stadtverwaltung ist weiterhin mit den Ortschaften im Austausch und in der Prüfung“, formuliert ein Stadtsprecher freundlich, dass es die anderen Ortschaften wie Cossebaude halten und keine Möglichkeiten für die Unterbringung von Asylbewerbern sehen.

In Cossebaude seien alle in Frage kommenden Flächen in privater Hand oder für den Bau der neuen Bundesstraße 6 vorgesehen, so die Vorlage für den Ortschaftsrat. Andere Flächen seien entweder nicht erschlossen oder baurechtlich als Grün- oder Ackerland eingeordnet.

867 Personen zugewiesen bekommen

Dresden hat in diesem Jahr Stand 19. Juli vom Freistaat 867 Asylbewerber zur Unterbringung und Betreuung zugewiesen bekommen und rechnet weiter mit 2200 Personen für das ganze Jahr. Quartiere sind Mangelware wegen des angespannten Wohnungsmarktes. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung“, heißt es aus der Verwaltung.

Die Stadt sei auf Kapazitäten in Hotels, auf die Inbetriebnahme der Cityherberge in der Lingnerallee und auf die Errichtung der Mobilen Raumeinheiten angewiesen.

21 Sammelunterkünfte und 798 Wohnungen in Dresden

Dresden verfügt gegenwärtig über 21 zentrale Gemeinschaftsunterkünfte wie Übergangswohnheime, Mobile Raumeinheiten und Hotels. Hinzu kommen 798 Wohnungen, die die Stadt bei verschiedenen Vermietern angemietet hat und in denen Asylbewerber untergebracht sind.

Der Zustrom von Asylbewerbern nach Sachsen hält weiter unvermindert an. In den vergangenen 72 Stunden meldeten sich 189 Personen bei den Behörden, teilte die Landesdirektion mit. Auch aus der Ukraine flüchten wieder mehr Menschen nach Deutschland, seit Sonnabend sind 31 Kriegsflüchtlinge in Sachsen angekommen.

