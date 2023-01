Die Kapazitäten sind ausgeschöpft, aber darauf nehmen Gesetze keine Rücksicht: Dresden muss in den ersten drei Monaten viele Asylbewerber aufnehmen. Die Stadt startet einen Appell an Hausbesitzer und -verwaltungen.

Dresden. Dresden muss in den ersten drei Monaten des neuen Jahres zwischen 400 bis 500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber neu aufnehmen. Das ist per Gesetz so festgeschrieben, Gesetze fragen nicht nach vorhandenen Ressourcen. Diese sind in Dresden nahezu erschöpft. Der Wohnungsmarkt gibt nichts mehr her.