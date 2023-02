﻿Dresden sucht den Wirtschaftsbürgermeister

Am 2. März soll der Stadtrat in Dresden die Ausschreibung des Bürgermeisterpostens für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit beschließen. Eine entsprechende Vorlage hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert jetzt eingebracht.

Dresden. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am 2. März die Ausschreibung des Bürgermeisterpostens für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit beschließen. Eine entsprechende Vorlage hat jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in Umlauf gebracht. Die Ausschreibung ist erforderlich, weil CDU-Bewerber Steffen Kaden am 26. Januar bei der Wahl an einer einzigen Stimme gescheitert ist.

Nach dem Willen von Hilbert soll der Ausschreibungstext am 6. März in regionalen Medien und im Internet veröffentlicht werden. Bis zum 3. April sollen Interessenten ihre Bewerbung einreichen können. Vom 12. April bis 5. Mai sollen sich die Bewerber in den Fraktionen vorstellen können, ehe der Stadtrat am 11. Mai eine Person zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister wählt.

Kandidatur Kadens offen

Der oder die Beigeordnete wird für das Amt für Wirtschaftsförderung, das Zentrale Vergabebüro, das Haupt- und Personalamt, das Bürgeramt, das Brand- und Katastrophenschutzamt und den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen zuständig sein. Bewerber sollten einen Hochschulabschluss und einschlägige Erfahrungen mitbringen. Solange die Stelle unbesetzt ist, füllt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) die Vakanz aus.

Nachdem sich der Stadtrat und der Oberbürgermeister seit August 2022 nicht auf die Besetzung von vakanten Beigeordnetenstellen einigen konnten, legten die externen Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizère im Januar einen Vorschlag vor, wonach Linke, Grüne und CDU je zwei Bürgermeisterposten erhalten. Die jetzt ausgeschriebene Stelle würde demnach an die CDU gehen. Grüne und Linke, deren Bewerber bereits gewählt wurden, wollen einen CDU-Bewerber unterstützen, kündigten die Fraktionsspitzen gegenüber DNN an. Kaden hat bisher offen gelassen, ob er sich erneut auf den Bürgermeisterposten bewerben wird. Die CDU-Fraktion hatte sich im vergangenen Jahr mehrheitlich für Kaden entschieden und den langjährigen Bürgermeister Detlef Sittel ausgebootet.