Lohnen sich Photovoltaik-Anlagen in Größenordnungen in der Stadt Dresden? Das Institut für Ökologische Raumentwicklung hat das untersucht.

Dresden. Mehr Strom mittels Photovoltaik (PV) produzieren – das will jetzt auch die Stadt Dresden. Mit Beginn dieses Jahres wurde deshalb im Rathaus eine neue Stabsstelle „Klimaschutz und Energiewende“ eingerichtet. Sie soll eine Solarstrategie für den städtischen Grundstücks- und Gebäudebestand entwickeln. Denn Sonnenergie soll viel stärker genutzt werden als bisher. Die Stadt will aber zugleich Vorbild sein und die Nutzung von Solarenergie in der Stadt allgemein beflügeln.