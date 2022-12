﻿Der Striezelmarkt liegt auch bei Instagram-Nutzern ganz vorn

Dresden. Rückenwind für den Striezelmarkt: Nach einer Studie des Internetanbieters "posterXXL" richtet Dresden den bei den Besuchern beliebtesten Markt Deutschlands aus. Europaweit liegt der Striezelmarkt in den Top ten auf Rang sieben, heißt es in der Studie. Gerade erst war der Striezelmarkt vom Reisemagazin Travelbook zum schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands gekürt worden.

21 605 Einträge vom Striezelmarkt

Für die Studie wollte der Internetanbieter herausfinden, welcher Weihnachtsmarkt von seinen Besuchern am meisten fotografiert wird. Dabei zählte das Unternehmen die Fotobeiträge auf der Internetplattform „Instagram“ und kam beim Striezelmarkt auf 21 605 Einträge. Damit liegt Dresden deutlich vor dem Münchner Christkindlmarkt mit 6484 Beiträgen und dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom mit 5666 Beiträgen.

An London führt kein Weg vorbei

Im europäischen Vergleich liegen Weihnachtsmärkte in England und Frankreich im Wechsel auf den ersten sechs Plätzen. Das „Winter Wonderland“ in London kommt auf fast 16 Millionen Einträge, der „Champ de Mars“ am Fuße des Eiffelturms in Paris landet mit 106 286 Einträgen auf dem zweiten Rang und der Weihnachtsmarkt in Manchester wird mit 54 343 Einträgen Dritter.

Von 10 bis 21 Uhr geöffnet

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Beschränkungen hat der Striezelmarkt seit dem 23. November auf dem Altmarkt seine Pforten geöffnet. 202 Händler, Bäcker und Gastronomen bieten täglich von 10 bis 21 Uhr ihre Waren und Dienstleistungen an. Nächste Höhepunkte sind das Fest der weihnachtlichen Klänge mit der Dresdner Philharmonie am Sonnabend und das Pyramidenfest am Sonntag.

