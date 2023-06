﻿Straße teilt Schulcampus in Striesen: Baubürgermeister verspricht Lösung

Dresden. Verkehrsbürgermeister reagiert auf Sorgen von Eltern: In der Debatte um die Verkehrssicherheit an der Rosa-Menzer-Straße in Dresden-Striesen, die das Gelände der 51. Grundschule durchtrennt, hat Bürgermeister Stephan Kühn (Grüne) jetzt gegenüber den DNN eine Lösung in Aussicht gestellt. „Für die Rosa-Menzer-Straße arbeiten wir gerade an Lösungsvarianten“, erklärte der Grünen-Politiker auf Twitter.

Zuvor hatten die Eltern der Schule auf die aus ihrer Sicht missliche Lage um die Verkehrssicherheit aufmerksam gemacht. Sie starteten am vergangenen Freitag eine Unterschriftenaktion, um die Verwaltung für einen ungewöhnlichen Vorschlag zu begeistern. Die Rosa-Menzer-Straße soll im Abschnitt vor der Schule für den Autoverkehr gesperrt werden.

Sporthalle auf anderer Straßenseite

Hintergrund ist der Neubau einer Sporthalle, die an der 51. Grundschule dringend gebraucht wird. Sie entsteht allerdings auf der anderen Straßenseite gegenüber des Schulgebäudes. Da Kinder in diesem Alter nur mit Aufsicht die Straße überqueren können, rechnen die Eltern mit massiven Auswirkungen auf den Schulalltag und befürchten eine zusätzliche Gefährdung von Kindern, die sich nicht an die Anweisungen halten und ohne Begleitung über die Straße rennen.

Da sich die seit einem Jahr andauernde Sperrung des Straßenabschnitts im Zusammenhang mit dem Turnhallenbau nicht negativ ausgewirkt habe, sollte der Abschnitt gesperrt bleiben. Bei den Anwohnern im Umfeld gebe es dagegen keine Bedenken.

Elternwunsch bislang abgelehnt

Das Straßen- und Tiefbauamt lehnte den Vorstoß jedoch bislang ab. Die Belastung für die Verkehrssituation im Umfeld der Rosa-Menzer-Straße habe während der Sperrung zugenommen. Aufgrund des Parkdrucks in dem Stadtteil werde der Straßenabschnitt genauso gebraucht wie zur Verkehrsanbindung der Schule für Zulieferer oder für die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen wollen. Auch Fußgänger und Radfahrer müssten weitere Wege in Kauf nehmen, wenn der Abschnitt dauerhaft gesperrt bleibe.

Die neuralgische Stelle liege bereits in einer Tempo-30-Zone und mit einer Verkehrsinsel sei die Querung der Rosa-Menzer-Straße erleichtert worden, hieß es in einem Schreiben des Straßen- und Tiefbauamtes als Antwort auf den Vorschlag der Eltern. Schulgemeinschaft und Elternschaft halten jedoch an ihrem Ziel fest.

Verständnis für Sorgen der Eltern

Bau- und Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn ließ gegenüber den DNN Verständnis für die Sorgen der Eltern erkennen. Grundsätzlich verwies er auf verschiedene „bauliche Elemente für die Verkehrsberuhigung“. Die Stadt hatte am Montag ihr Konzept für die Verkehrsberuhigung nicht zuletzt vor Kitas und Schulen vorgestellt. Dabei geht es um Fahrbahneinengungen oder ein Anheben der Fahrbahn – sogenannte Aufpflasterungen.

https://twitter.com/stephankuehn/status/1665972511077433344

Der Verkehrsversuch der Schulstraße an der 63. Grundschule könnte bei Erfolg Vorbild sein. Dort wird mit Beginn des neuen Schuljahres ein Einfahrverbot von 7 bis 8 Uhr verfügt, es wird ein absolutes Halteverbot im Bereich um die Schule geben und gleichzeitig sollen im Umfeld Haltestellen für Elterntaxis eingerichtet werden, an denen die Eltern ihre Kinder aus dem Auto herauslassen und auf den Schulweg schicken können.

Lösung vor Start für Turnhalle nötig

Mit Blick auf die Rosa-Menzer-Straße räumte Kühn ein: „Die Insel ist zu wenig.“ Er lasse gerade Varianten erarbeiten. Die Straße aus dem Netz rauszunehmen, sei „nicht ganz einfach“. Kühn: Aber klar ist, eine Lösung muss her, bevor die Turnhalle in Betrieb geht.“ Das soll nach den bisherigen Plänen in der Schulverwaltung im Frühjahr 2024 sein.

