Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Dresden. Am 6. Januar wurde eine Radfahrerin gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall auf der Altenberger Straße leicht verletzt. Die 83-Jährige überquerte an einer Ampel die Straße in Richtung Schandauer Straße, als sie ein unbekanntes Auto touchierte. Die Frau stürzte und verletzte sich. Das Auto fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Enderstraße weiter.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

Von lp