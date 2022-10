﻿Ein neues Stadtquartier: Arbeiten und leben an der Dresdner Schlüterstraße

So soll der zukünftige Firmensitz von DZH-Schepitz an der Ecke zur Feuerwache Striesen aussehen.

Dresden. Wenn es ums Bauen im Stadtbezirk Blasewitz geht, ist Grünen-Beirat Matthias Just in der Regel recht kritisch. Umso eher, wenn auf mehr als 20.000 Quadratmetern gleich ein ganzes Viertel neu entstehen soll – mit Gewerbe und Wohnen. Doch in diesem Fall räumte selbst er in der Sitzung des Stadtbezirksbeirats (SBR) ein, in der das Projekt vorgestellt wurde: „Das Gebiet ist jetzt total unsaniert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Gebiet – das ist eine Fläche von 21.300 Quadratmetern entlang der Schlüterstraße in Striesen und Gruna. Neben einigem Kleingewerbe ist dort vor allem der Sitz der Energie, Klima- und Haustechnik-Firma DZH-Schepitz angesiedelt, der das Gelände auch gehört. Und deren Eigentümer wollen dort viel Geld in die Hand nehmen – trotz der aktuell steigenden Preise und Inflation halten sie daran fest. Inzwischen hat auch der Bauausschuss der Stadt grünes Licht gegeben.

„Wir wollen gute Qualität“

Seit gut drei Jahren plant das Architekturbüro Peter Kulka das Areal. Dort soll zur Straße hin wieder Gewerbe, zur Rückseite hin Wohnbebauung entstehen – an das Gelände schließt sich dort die Kleingartenanlage vom „Gartenverein Blumenau e.V.“ an. Der markanteste Neubau wird die neue Firmenzentrale von DZH-Schepitz werden. Denn wie viele der zumeist einstöckigen Baracken auf dem Gelände ist auch deren Gebäude „in keinem guten Zustand“, beschreibt Tobias Maurer, einer der Eigentümer und Geschäftsführer. „Ein Neubau ist dringend geboten“, deshalb hoffe man auf baldiges Baurecht und schnelle Entscheidungen durch die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias und sein Bruder Clemens Maurer sind die Geschäftsführer der Maurer-Gruppe aus dem Schwarzwald, zu der auch DZH-Schepitz gehört. Beide sind Dresden eng verbunden und immer wieder hier. „Wir fühlen uns verpflichtet, dieses Gelände für die Zukunft weiterzuentwickeln“, sagt Clemens Maurer. „Wir wollen gute Qualität“, betonen die Brüder. „Das ist ein hochwertiges Areal.“

Auf dem gut zwei Hektar großen Gelände werden zur Schlüterstraße hin Gewerbe, in der Mitte eine Mischbebauung und nach hinten zu den Kleingärtnern hin Wohnungen entstehen. © Quelle: Peter Kulka Architektur

Und nicht nur das. „Es ist eine der wenigen Flächen dieser Art, die wir noch haben“, mahnte Stadtbezirksbeirat Carsten Biesok (FDP) in der jüngsten Sitzung des SBR. Noch sei einiges offen – die Gestaltung der Gebäude, Geschosshöhen, die Spiel- und Freiflächen... „Wir sollten uns das mit Sorgfalt ansehen.“ Ausdrücklich unterstützte er deshalb einen Antrag der Grünen-Beirätin Hannah Schöller an den Oberbürgermeister, der Beirat wolle in das Verfahren einbezogen und regelmäßig über die Baubaschnitte informiert werden. Der Beschluss fiel einstimmig.

15 Prozent Sozialwohnungen

Auf dem Areal an der Schlüterstraße sollen neben der neuen DZH-Firmenzentrale rund 8000 Quadratmeter Gewerbeflächen entstehen, auch für Einkaufen und haushaltsnahe Dienstleistungen. Bislang waren es etwa 7500 Quadratmeter. Dazu kommen 110 bis 120 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Ob zur Miete oder Eigentum, sei noch nicht entscheiden, sagen die Bauherren, auf jeden Fall sollen mindestens 15 Prozent Sozialwohnungen werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Gebäude auf dem Areal können stehenbleiben. Das Haus unweit der Ecke zur Eibenstocker Straße, ein alter Firmenbau aus den 1920er Jahren, sei bereits leergezogen und werde zeitnah saniert, erläutert die Projektleiterin Katrin Leers-Kulka. Das vorhandene dritte Obergeschoss sei „derart marode, dass es zurückgebaut werden muss und durch ein transparentes leichtes Geschoss, möglicherweise für Betriebswohnungen von DZH, ersetzt wird“. Für dieses Haus ist nach Angaben der Stadt auch bereits eine Baugenehmigung erteilt, inklusive Errichtung von 39 PKW- und 47 Fahrrad-Stellplätzen.

„Wir wollen das Gelände sehr durchgrünen“

Direkt daneben steht eine Firmenhalle aus DDR-Zeiten mit hellblauer Fassade, das die Planer nur „die Welle“ nennen. Auch das Gebäude kann weiter genutzt werden. Und stehenbleiben wird der markante Schornstein auf dem Gelände – daneben soll einmal ein knapp 500 m² großer Spielplatz entstehen.

Ansonsten wird abgerissen und neugebaut. Wo die DZH-Mitarbeiter in der Zeit arbeiten werden, sei noch nicht entschieden, sagen die Maurer-Brüder. So viel Neubau brachte auch noch einmal die Stadtbezirksbeiräte auf den Plan – und ihre Sorge um weitere Versiegelung des Bodens. „Ganz im Gegenteil“, sagt dazu Katrin Leers-Kulka. „Wir wollen das Gelände sehr durchgrünen.“ Und nach Jahrzehnten voller Gewerbe auf dem Areal werde man „nicht mehr versiegeln, sondern den Boden vielmehr entsiegeln“.

Das dürfte auch den Bewohnern gefallen, die einmal in die neuen Wohnungen einziehen werden. Die Häuser seien „dem klassischen Striesener Haus nachempfunden“, sagt Leers-Kulka, quadratisch, aber keine Einheitsbauten, vorgesehen seien abwechslungsreiche Kubaturen mit Vorbauten, Rücksprüngen, besonderen Details. Auch viel Verkehr soll nicht hineinkommen in die Wohnanlage. Das Gelände wird von zwei Tiefgaragen „unterkellert“ sein, mit Einfahrten von der rechten und der linken Seite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bäume können alle stehen bleiben

Eine durchgehende Tiefgarage kann es derzeit nicht geben, weil im Moment laut Planung eine öffentliche Straße das Areal teilt, die in einem Wendehammer endet. Das war eine Auflage der Stadt. „Wir brauchen diese Straße nicht“, sagen die Maurer-Brüder, und bei der Stadt ist „die ämterinterne Beratung noch nicht abgeschlossen“, erklärt das Presseamt, weist aber darauf hin, eine öffentliche Straße habe „auch die Funktion, Leitungen für die zentrale Erschließung aufzunehmen, Rettungswege sicherzustellen, den ruhenden und fließenden Verkehr zu ordnen“. Das hänge auch von der baulichen Dichte ab und werde „in der weiteren Planung nochmals bewertet und abgewogen“.

Den vorgestellten Plänen des Architekturbüros Kulka für die Bebauung stimmte schließlich der Stadtbezirksbeirat Blasewitz in seiner Sitzung mit deutlicher Mehrheit zu. Ebenso einem Ergänzungsantrag von Grünen-Beirat Just: „Die Bäume an der Schlüterstraße müssen erhalten werden.“ Noch am selben Abend, erzählt Projektleiterin Katrin Leers-Kulka, sei sie dort nochmal hingefahren. Ihr Ergebnis: „Die Bäume können alle stehen bleiben.“