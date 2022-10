﻿So trotzt eine Dresdnerin in Striesen der aktuellen Krise

Dresden. Vanessa Nitzschner sitzt auf einem senfgelben Sessel aus vergangenen Zeiten und nippt an ihrem dampfenden Emaillebecher mit Filterkaffee. Rund zwei Wochen hat sie ihren Laden „Hannelore“ auf der Kipsdorfer Straße in Striesen nun. Die Boutique mit Kleidungsstücken aus zweiter Hand war mehr oder weniger ein Geschenk an sich selbst. „Pünktlich zu meinem Geburtstag am 16. September habe ich den Laden eröffnet. Man muss sich im Leben auch mal selbst beschenken“, sagt die 35-Jährige augenzwinkernd.

Ihre Neugründung trotz den aktuellen Krisen – Inflation, Energiepreise und bevorstehender Coronawinter – hat die Dresdnerin nie in Frage gestellt. „Ich finde, etwas neu zu gründen, ist immer mutig. Egal ob Wirtschaftsboom oder nicht“, sagt Vanessa Nitzschner. „Ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht, an der momentanen Situation kann ich nichts ändern – aber das Beste daraus machen. Manche dieser Umstände hatten wir schon mehrmals in der Geschichte. Es gab bisher immer Lösungen.“

„Ängste von anderen sind nicht meine“

Die Ängste von anderen wolle sie nicht zu ihren eigenen machen. „Mir ist wichtig, mein Leben zu leben, wie ich das möchte. Und ich möchte mir Dinge nicht verwehren, nur weil jemand Angst davor hat“, sagt Vanessa Nitzschner. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Konzept nicht aufgeht.“ Aber das sei weniger schlimm, als vierzig Jahre lang einen Job zu machen, der nicht glücklich macht.

Sie sei Fan davon, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und dann einfach anzunehmen, was das Leben für sie bereithält. „Zu Pandemiebeginn hätte ich es mich vermutlich nicht getraut“, gibt die 35-Jährige zu. „Aber es war klar, dass die wirtschaftliche Blase, in der wir gelebt haben, irgendwann platzen muss. Es ist vielleicht ganz gut, mal von dem Gedanken ,Immer höher, immer schneller, immer weiter’ wegzukommen.“

Pandemie als Denkanstoß

Die Idee für eine eigene Boutique trug sie schon immer mit sich herum, davor lagen jedoch eine Ausbildung in der Hotellerie und viele Arbeitsjahre in dieser Branche. Der Wunsch habe in all dieser Zeit weiter in ihr geschlummert. Zudem wuchs die Leidenschaft für alte Möbel und Secondhand-Mode – auf Deutsch: „Mode aus zweiter Hand“. „Dann kam Corona und damit der Einsturz der Hotellerie. Da begann ich, zu hinterfragen, ob ich das alles noch mein Leben lang machen will“, sagt Vanessa Nitzschner und streicht sich die brünetten Haare hinters Ohr.

In der „Hannelore“ finden sich Schätze aus alten Zeiten. An jedem Kleidungsstück ist mit einem Namen vermerkt, aus wessen Kleiderschrank das Teil stammt. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Konsequenzen der Pandemie, allen voran der enorme Personalmangel und die damit einhergehende Arbeitslast, festigten letztlich ihren Beschluss, beruflich etwas Neues zu wagen. „Die Unzufriedenheit hat sich irgendwann auf mein Privatleben und mein ganzes Wesen gelegt. Ich wollte mich nicht mehr für andere Menschen verbiegen.“

Den Schlussstrich setzte sie Anfang des Jahres sowohl unter ihren Job als auch unter die Hotellerie. „Das eine bedingte das andere. In der damaligen Phase wäre ich in ei­nem anderen Hotel vom Regen in die Traufe gekommen – die Probleme waren überall die gleichen.“ Nun arbeitet sie halbtags an einer Hochschule, parallel feilte sie ab Mai an der Verwirklichung ihres Traums.

Bewusst nicht in die Neustadt

Für die Eröffnung in Striesen entschied sich die 35-Jährige aus Klein­zschachwitz bewusst. „Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht in die Neustadt will.“ Stattdessen wollte sie das Viertel auf der anderen Seite der Elbe gestalten. „Ich will hier einen schönen Ort entstehen lassen. Die kleinen Stadtteile fernab des Szeneviertels haben so viel Charme und Potenzial.“ Bisher gebe es durchweg positives Feedback aus dem Kiez. „Die Nachbarschaft freut sich, wieder belebt zu werden“, sagt Vanessa Nitzschner.

Die Kleidungsstücke in der „Hannelore“ werden nicht nur auf Spendenbasis entgegengenommen, sondern auch auf Kommission abgekauft. „Ich will kein Geschäftsmodell, dass nur von Spenden lebt und sich daran bereichert“, sagt die Dresdnerin. Dass alles aus zweiter Hand kommt, gilt nicht nur für die Klamotten auf den Kleiderbügeln, sondern auch für das gesamte Ladenmobiliar – von den Lampen, über die Kleiderpuppen bis hin zu den DDR-Sitzmöbeln.

Die Frage, ob Dresden noch ei­nen Secondhand-Laden braucht, stellt sich die 35-Jährige nicht. Ihr schwebt ein neues Konzept vor, was andere Geschäfte bisher nicht verfolgen. „Ich will nicht, dass Leute meinen Laden betreten und im Ramsch ertrinken. Es gibt ausgewählte Teile in tadellosem Zustand, aber eine überschaubare Anzahl. Und das Wichtigste: Es riecht nicht muffig nach Secondhand, da ich die Sachen vorher wasche“, sagt Vanessa Nitzschner. Unterm Strich gehe es der Dresdnerin aber um viel mehr als ihre Ladengründung. „Vielleicht kann ich ja andere, die auch vor der Frage ,Mach’ ich’s oder mach’ ich’s nicht’ stehen, motivieren, das Leben selbst in die Hand zu nehmen – so wie ich.“

Von Annafried Schmidt