﻿Dresden-Striesen: Baumfällungen für Park an der Haydnstraße beginnen

Dresden. Im Stadtteil Striesen rattern in diesen Tagen die Motorsägen. Aus einem zurzeit noch teils verwilderten Gelände zwischen Haydnstraße, Spenerstraße, Tittmannstraße und dem Kaufland Borsbergstraße soll eine öffentliche Grünanlage mit Spielbereichen werden. Damit im Frühjahr die seit langem geplante Umgestaltung beginnen kann, fängt die Stadt jetzt mit den Vorbereitungen an. 28 abgestorbene Bäume und wild gewachsene Ahornstämmlinge werden gefällt, Totholz und Misteln entfernt, heißt es aus dem Rathaus. Auch Brombeersträucher, die auf dem Gelände wuchern, sollen gerodet werden.

Die Arbeiten schaffen Platz für neue Pflanzungen: 26 Hochstämme und Großsträucher, rund 1400 Sträucher, 2600 Kleinsträucher, Stauden und Gräser. Auch 6400 Zwiebelpflanzen sollen in den Boden. Außer viel Grün wird es im neuen „Park an der Haydnstraße“ auch mehrere Spielplätze und Sportgelegenheiten geben. Bereits im September 2020 hatte der Stadtbezirksbeirat Blasewitz des Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bei den Vorplanungen mit 28.000 Euro unterstützt. Es stellte sich heraus, das Vorhaben wird teuer.

Das Vorhaben wird teuer: Stadtbezirk gibt eine halbe Million Euro an die Stadt

Aus einem Baugrundgutachten geht hervor, dass das Gelände mit Trümmerbauschutt aufgefüllt ist, der aufwändig entsorgt werden muss. Allein dafür sind 80.000 Euro veranschlagt. 191.000 Euro soll der Bau von Spielpätzen und Wegen kosten, 120.000 Euro die Vegetationsflächen. Dazu kommen 34.000 Euro für Einbauten, 30.000 Euro für Außenanlagen und Erdbau sowie 69.000 Euro für Honorare. Macht summa summarum 524.000 Euro.

Auch diese Baukosten von über einer halben Million Euro schießt der Stadtbezirksbeirat zu. Sie seien im Haushalt des Grünflächenamts nicht vorhanden, heißt es in der Begründung zu den entsprechenden Beschlüssen. Es waren mehrere nötig, denn die Summe wäre in einem Jahresbudget des Stadtbezirkes nicht zu stemmen gewesen. So übertrugen die Beiräte im vergangenen Jahr 294.000 Euro und in diesem Jahr 230.000 Euro an die Stadt. Die hat im Juni und Juli 2021 Rahmen einer Bürgerbeteiligung erfragt, was sich die Leute im Stadtteil für den geplanten 8875 Quadratmeter großen Park wünschen.

Ideen des Architektenbüros Prugger, wie Elemente des Parks gestaltet werden könnten. © Quelle: PRUGGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Umfrage: Was sich die Bürger für den Park wünschen

Bei der Online-Befragung seien insgesamt 451 ausgefüllte Fragebögen eingegangen, teilt die Stadt in der Auswertung dazu mit. Zusätzlich habe es weitere Vorschläge gegeben – in Briefen, gezeichneten Lageplänen, per Facebook und E-Mail. Häufigste Wünsche für den Spielplatz sind an Geräten klettern, Turnen und Hangeln, Matschen und Schaukeln. Für den gesamten Park standen das Genießen der Natur, Freunde treffen und Sport treiben (Tischtennis, Fitnessgeräte) ganz oben auf vielen Wunschlisten. In den künftigen Spielplatz sollen deshalb Wasserspiele und eine Kleinkindschaukel integriert werden. Außerdem bekommt die Anlage Schattenplätze. Auch eine Fitnessanlage und Tischtennisplatten sind in den Planungen vorgesehen.

Bürgergarten „Strieskanne“ muss weichen und bekommt Platz in der Nähe

Ein Wermutstropfen war bei der Bürgerbeteiligung für viele Befragte, dass der Bürgergarten des Strieskanne e.V. dem neuen Park weichen muss. Um dem Wunsch nach urbanem Gärtnern zu entsprechen, würden dem Verein in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Park Flächen zur Verfügung gestellt, heißt dazu es aus dem Rathaus. Aber so wie die Fläche für den neuen Park, müssen auch diese Flurstücke aufwändig beräumt werden.

Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz hat deshalb dieses Jahr in seiner Oktober-Sitzung beschlossen, für den Umzug der „Strieskanne“ 13.000 Euro aus seinem Budget zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Abbrucharbeiten von Betonbodenplatten, Erdarbeiten, die Anlage eines Zugangsweges und eines Eingangsbereiches finanziert werden. Auch diese Arbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen und könnten über die aktuell bestehenden Haushaltsmittel des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft nicht finanziert werden, heißt es in der Vorlage.