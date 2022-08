Am Montagabend ist auf der Bernhardtstraße in Dresden-Südvorstadt ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Dabei zog einer der drei Messer und griff die beiden anderen an.

Dresden. Die Dresdner Polizei ermittelt aktuell gegen einen 32-jährigen Türken wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.Der Mann war am Montagabend auf der Bernhardtstraße in der Südvorstadt mit zwei 24-jährigen Irakern in Streit geraten. Dabei zog er ein Messer und griff die beiden an, wobei alle drei Männer verletzt wurden. Anschließend liefen die beiden Iraker davon.Alarmierte Polizisten konnten den 32-Jährigen noch vor Ort stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Die beiden 24-Jährigen wandten sich kurz darauf an die Polizei. Diese ermittelt nun zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Haftbefehl beantragt.

Von bw