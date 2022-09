An der Teplitzer Straße sind am Dienstagabend drei Fahrzeuge kollidiert. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kam zu massiven Verkehrseinschränkungen.

Drei Fahrzeuge kollidierten an der Teplitzer Straße in Höhe Uhdestraße.

Dresden. An der Teplitzer Straße hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten gegen 18.10 Uhr an der Teplitzer Straße in Höhe der Uhdestraße drei Fahrzeuge. Es gab offenbar Verletzte – zur Anzahl und Schwere liegen noch keine Informationen vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unfallstelle musste voll gesperrt werden, was für Stau auf den Umleitungsstrecken sorgte. Auch Busse der Linien 66 und 68 konnten die Haltestelle Corinthstraße vorübergehend nicht anfahren.

Von DNN