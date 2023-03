Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen einen Mann auf der Teplitzer Straße in Dresden-Strehlen angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannter fährt Mann in Dresden-Strehlen mit Auto an und flieht

Dresden. In Dresden-Strehlen wurde am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr ein Mann verletzt. Er war mit dem Fahrrad auf der Teplitzer Straße in Richtung Wiener Straße unterwegs. Als er den Strehlener Platz querte, wurde er von einem Auto erfasst. Der Autofahrer floh anschließend über die Teplitzer Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise:(0351) 483 22 33