Bei einem Unfall am Donnerstagmittag wurde eine Frau verletzt. Sie war auf ihrem Moped unterwegs, als sie stürzte und sich verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Bei einem Unfall wurde ein Frau in Dresden-Strehlen schwer verletzt.

Mopedfahrerin in Dresden-Strehlen verletzt: Zeugen gesucht

Dresden. Am Donnerstagmittag wurde eine Frau in Dresden-Strehlen bei einem Unfall verletzt. Gegen 12.15 Uhr fuhr sie auf ihrem Moped auf der Reicker Straße in Richtung Zentrum. Als sie auf Höhe des Rudolf-Bergander-Rings war, kam ihr ein Pkw entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die Mopedfahrerin und verletzte sich schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Informationen zum Unfallgeschehen haben. Hinweise:(0351)483 22 33