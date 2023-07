Verkehrssicherheit

Erfolg für Schulgemeinschaft: Marie Möller (Elternratsvorsitzende), Daniel Bemmerer von der Elterninitiative für Schulwegsicherheit, Maik Graf (Schulleiter), Susann Stephan (stellv. Schulleiterin) übergaben an Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) mehr als 3400 Unterschriften für eine Sperrung der Straße vor der 51. Grundschule in Dresden-Striesen.

In Dresden deutet sich ein Erfolg für eine Elterninitiative für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg an: Tausende Unterschriften hat sie für die Sperrung einer Straße gesammelt. Jetzt stellte der Baubürgermeister Hilfe in Aussicht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket