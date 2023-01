﻿Stadt Dresden stellt zügige Lösung für Sport an Unischule in Aussicht

Wegen einer baufälligen Wand ist die Turnhalle der Universitätsschule in Dresden derzeit nicht nutzbar. Die Stadt stellt jedoch eine zügige Lösung in Aussicht.

Die Turnhalle der Universitätsschule in Dresden an der Cämmerswalder Straße ist ein maroder DDR-Bau.

Dresden. Unangenehmer Start ins Jahr: An der Universitätsschule der TU Dresden in der sächsischen Landeshauptstadt kann derzeit die Sporthalle nicht genutzt werden. Die Stadtverwaltung stellt jedoch eine zügige Lösung in Aussicht.

„Da die Sperrung aus heutiger Sicht nach Sicherung und Instandsetzung der Wand bis zum Ende dieser Woche für den Schulsport wieder aufgehoben werden kann, werden derzeit Planungen für den Sportunterricht an alternativen Standorten zurückgestellt“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage.

Stadt sieht keine Einsturzgefahr

Bei der ersten Bestandsaufnahme am 5. Januar sei durch die Formulierung der möglicherweise „einsturzgefährdeten Vorwand“ ein baufälliger Zustand der gesamten Sporthalle impliziert worden. „Dem ist nicht so“, versicherte der Bildungsbürgermeister. Es handele sich nicht um eine tragende Wand. Die Turnhalle bestehe aus einer Stahlkonstruktion aus den 80er Jahren, wo zwischen den tragenden Elementen Ziegelwände eingezogen sind.

Der Sachverhalt sei von einer beauftragten Baufirma festgestellt worden, danach wurde die Grundstücksverwaltung im Amt für Schulen über die Bewertung informiert. Umgehend sei die Information der betroffenen Nutzer erfolgt. Das gilt vor allem für 619 Schüler und 6 Vereine mit etwa 400 Mitgliedern.

Auftrag an Baufirma ausgelöst

Die Freigabe für den Vereinssport werde gesondert geprüft und soll ebenfalls wieder so schnell wie möglich erfolgen, erklärte Donhauser. Die Kommunikation mit den Sportvereinen erfolge über den Eigenbetrieb Sport, der die städtischen Sportstätten betreut.

Der Auftrag an die Baufirma zur Sicherung und Instandsetzung der Wand sei bereits ausgelöst worden. Die Arbeiten konnten bereits beginnen. Die Instandsetzung der kompletten Schäden an den Klinkerwänden in der Sporthalle werden für die Winterferien 2023 geplant.