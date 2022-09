﻿Klare Regeln für Leihroller und Leihräder in Dresden

Mit neuen Leitlinien will die Verwaltung gegen Rollerwracks und achtlos abgestellte Fahrzeuge vorgehen – und die Angebote auch in die Dresdner Stadtteile bringen, um die Verleiher bisher einen Bogen gemacht haben.

Dresden. Weniger Wildwuchs und Angebote auch dort, wo Leihräder, Leihroller und Leihautos bisher kaum oder gar nicht zu finden sind: Ab sofort gelten in Dresden klare Regeln für die Betreiber von Verleihsystemen. Damit will die Stadt mehr Menschen für die nachhaltige und geteilte Mobilität begeistern – und die Verkehrswende in Dresden vorantreiben.

In den vergangenen Jahren hätten sich Sharingangebote rasch entwickelt, wie Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) konstatiert. Gelegentlich sorgt das allerdings auch für Verdruss, etwa bei achtlos in der Landschaft abgestellten E-Rollern. „Deshalb haben wir Regeln für gemeinsam genutzte Fahrzeuge, Leihräder, E-Scooter und E-Mopeds formuliert“, erklärt Stephan Kühn. Im Kern gehe es aber auch darum, den Menschen „eine kostengünstige, flexible und komfortable Mobilität anzubieten“.