﻿Steht Deutschlands hässlichster Weihnachtsbaum in Dresden?

Viele Weihnachtsmärkte ziert als Herzstück ein Nadelbaum. Im Falle des „Advent am Neumarkt“ ist das allerdings eine ziemlich lichte Fichte. Die sozialen Netzwerke und auch Besucher vor Ort reagieren mit Häme.

Dresden. Direkt auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche, dem Touristenmagneten der Stadt, steht seit wenigen Tagen ein Weihnachtsbaum, der die Menschen zum Schmunzeln bringt. Genau in der Mitte des Weihnachtsmarktes „Advent am Neumarkt“ steht die sehr kahle Weihnachtsfichte, daneben liegen einzelne abgeschnittene Äste. In den sozialen Netzwerken herrscht Empörung und Belustigung über den Baum: „Den muss man sich mit Glühwein schön trinken!“, schreibt ein Nutzer, „Wie werden dann erst die anderen aussehen? Ich hab Angst“, eine Nutzerin.