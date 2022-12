﻿Stehen Turner und Cheerleader in Klotzsche bald auf der Straße?

Wenn die alte Schwimmhalle in Klotzsche geschlossen wird, haben auch die Sportler in der angeschlossenen Sporthalle kein Domizil mehr. Wohin sollen sie ausweichen? Welche Überlegungen es gibt.

Dresden. Klotzsche soll eine neue Schwimmhalle bekommen, weil die alte Halle an der Straße Zum Windkanal marode ist. Die Pläne dafür sind konkret. Der Ersatzneubau soll auf dem Grundstück Königsbrücker Landstraße 100 entstehen.

Doch wird die Schwimmhalle überhaupt rechtzeitig fertig, wenn die Betriebserlaubnis abläuft? Und was wird aus den Turnern, Sport-Akrobaten und Cheerleadern in der an die Schwimmhalle angegliederten Sporthalle? Auch die Tage dieses Gebäudes sind gezählt.

Wie lange dürfen beide Hallen noch betrieben werden?

Dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Nach Auffassung der Stadtverwaltung endet die Betriebserlaubnis für die Schwimmhalle am 31.12.2025. Das gilt offensichtlich auch für die Sporthalle. Der Standort sei für die Erweiterung des Gewerbegebietes Klotzsche vorgesehen.

Die alte Schwimmhalle in Klotzsche. © Quelle: PR

Die Bäder GmbH – Eigentümerin sowohl von der Schwimmhalle als auch von der Sporthalle – ist da anderer Auffassung. „Eine Betriebserlaubnis für eine Schwimmhalle ist kein Dokument, welches man regelmäßig bekommt und das dann eine bestimmte Gültigkeit hat“, entgegnet Lars Kühl, Sprecher der Dresdner GmbH. Vielmehr setze sich die Betriebserlaubnis aus mehreren Komponenten wie Belangen des Brandschutzes und der Wasserqualität zusammen, die unterschiedlichen Prüfzyklen unterliegen würden.

„Wenn die Anforderungen an eine der Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann die Betriebserlaubnis entzogen werden. Meist geschieht dies unter Auflagen, die bis zu einer bestimmten Frist zu erfüllen sind, damit die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden kann. Ergo: Die Aussage, dass die Betriebserlaubnis am 31.12.2025 erlischt, ist so also nicht korrekt“, so Lars Kühl.

Wie konkret ist der Bau der Schwimmhalle?

„Für einen Schwimmhallenneubau an der Königsbrücker Landstraße 100 liegt noch kein Bauantrag vor. Der am 13. Juli 2018 erteilte Vorbescheid hierfür ist erloschen“, heißt es auf DNN-Anfrage aus der Stadtverwaltung.

„Wir erstellen derzeit einen Bauantrag für den (Ersatz)-Neubau einer Schwimmhalle im Dresdner Norden. Die Finanzierung soll dabei durch Eigenmittel der Technischen Werke Dresden und durch Fördermittel sichergestellt werden. Bei der Sächsischen Aufbaubank ist ein entsprechender Fördermittel-Antrag gestellt“, so Lars Kühl von der Bäder GmbH.

So soll die neue Schwimmhalle in Klotzsche aussehen. © Quelle: KPLAN AG

Seinen Worten zufolge könnte der Baubeginn bis zu einem Jahr nach Fördermittel-Zusage erfolgen. Die Bauzeit werde etwa zweieinhalb Jahre betragen.

Mit anderen Worten: Wenn es stimmt, dass Ende 2025 in der Schwimmhalle Klotzsche Schluss ist, müsste bei zweieinhalb Jahren Bauzeit allerspätestens Mitte 2023 mit dem Bau der Schwimmhalle begonnen werden. Sonst könnte es auch für die Schwimmer eng werden.

Warum wird nicht gleich eine neue Sporthalle mit gebaut?

Der Plan, einen Ersatzneubau für die Schwimmhalle zu errichten, wirft die Frage auf, warum an dem neuen Standort nicht auch gleich Ersatz für die Akrobatikhalle geschaffen wird.

Laut Stadtverwaltung und laut Bäder GmbH ist dies nicht möglich, weil die Größe des neuen Standortes der Schwimmhalle für die Einordnung einer Sporthalle nicht ausreiche. Das habe damit zu tun, dass der Flössertgraben offengelegt werden und die Außenbereichsgrenze nach § 35 Baugesetzbuch eingehalten werden müsse.

Ist ein Anbau an eine Sporthalle in Klotzsche sinnvoll?

Es gab die Überlegung, an die Sporthalle an der Alexander-Herzen-Straße in Klotzsche anzubauen. Das Gebäude ist frisch saniert und wird vom Vereinssport genutzt. Unmittelbar dahinter soll eine neue Skaterbahn entstehen.

Mit einem Anbau an besagte Sporthalle sollte auch Platz für die Turner, Sportakrobaten, Cheerleader und so weiter geschaffen werden, wenn sie die alte Sporthalle neben der Schwimmhalle nicht mehr nutzen können, so der Plan. Im Auftrag des Sportstättenbetriebes – und finanziert mit Mitteln des Stadtbezirksbeirates Klotzsche in Höhe von 20 000 Euro – hat die Stesad eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, also geprüft, ob sich der Plan sinnvoll umsetzen lässt.

Was ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie?

Prinzipiell könnte man einen (aufgrund der beengten Platzverhältnisse) kleinen Anbau an die bestehende Sporthalle realisieren. Aber der würde für die Anforderungen aller Sportarten, die dann dort untergebracht werden müssten, nicht ausreichen. Jede Sportart müsste mit Einschränkungen leben.

„Vermittelte Nutzungseinschränkungen konnten von den Sportvereinen nicht mitgetragen werden. Aus diesem Grund wird die Studie nicht weiter verfolgt“, so der Sportstättenbetrieb. Diese Lösung ist also keine.

Könnten die Sportler in eine andere Halle ausweichen?

Nein. Laut Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Sportstätten können „die Bedarfe aus dem Standort „An der Wetterwarte“ ... in den Bestandssporthallen der Landeshauptstadt Dresden nicht ausgeglichen werden.“ Ein praktikabler Ersatzstandort sei erforderlich und zwar „mit der Außerbetriebnahme der Schwimmhalle zum 31.12.2025“.

Ist der Neubau einer neuen Sporthalle eine Option?

Ja. Aktuell werde ein alternativer Standort in Klotzsche für den Bau einer neuen Spezialturnhalle gesucht, so die Stadtverwaltung. „Diese könnte auch die zusätzlichen Bedarfe an Zeiten für die Rhythmische Sportgymnastik abdecken, die aktuell durch andere Hallen in Klotzsche kompensiert werden.“

Ein potenzieller Standort sei an der Alexander-Herzen-Straße – und zwar neben der Sporthalle, an die man ursprünglich anbauen wollte. Das klingt paradox, hat aber damit zu tun, dass dort jetzt neben der Sporthalle ein Grundstück verfügbar wird. Und zwar das der einstigen Schule.

Diese war viele Jahre Auslagerungsstandort für den Kita-Eigenbetrieb, wenn irgendwo gebaut wurde. Aber der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen nutze das Gebäude in der Alexander-Herzen-Straße 64, dessen Betriebserlaubnis am 31.12.2023 ende, bereits seit Ende September 2022 nicht mehr. „Die Übergabe der Immobilie an das Amt für Hochbau und Immobilien der Landeshauptstadt Dresden wird derzeit intern bearbeitet.“

Die Sporthalle (l.) und das alte Schulgebäude, das bislang vom Kita-Eigenbetrieb als Auslagerungsstandort genutzt wurde, jetzt aber für diesen Zweck nicht mehr gebraucht wird. Entsteht an dieser Stelle eine Spezialsporthalle? © Quelle: Dietrich Flechtner

Wie konkret sind die Pläne für den Sporthallenneubau?

Grundsätzlich sei der Standort des jetzigen ehemaligen Schulgebäudes an der Alexander-Herzen-Straße geeignet, so die Stadt. „Durch den Eigenbetrieb Sportstätten wurde im Mai 2022 die planungsrechtliche Einordnung einer Spezialsporthalle an diesem Standort erfragt. Bauplanungsrechtlich wurde die Einordnung – vorbehaltlich einer immissionsschutzrechtlichen Prüfung – für möglich erachtet.“

Konkrete Planungen gebe es aber noch nicht. Finanzielle Mittel seien im Doppelhaushalt 2023/24 nicht eingestellt.