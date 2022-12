﻿Neue Stabsstelle soll es richten: Dresden startet Photovoltaik-Offensive

Dresden muss mehr auf erneuerbare Energien setzen und will das jetzt strukturierter angehen. Denn eine Studie hat gezeigt, vor allem auf den Dächern Dresdens – aber auch an Fassaden – gibt es ein nennenswertes Solarpotenzial. Jetzt gilt es, dieses Potenzial zu nutzen.

Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Deutschen Werkstätten Hellerau durch die MR SunStrom GmbH, fotografiert am 13. August 2021.

Dresden. Die Stadt Dresden hat die 2013 vom Stadtrat beschlossenen Klimaschutzziele bislang nicht erreicht. Jetzt soll laut Stadtrat Klimaneutralität bis 2035 festgeschrieben und ein entsprechender Maßnahmenkatalog auf dieses Ziel ausgerichtet werden.

Neue Stabsstelle beim Baubürgermeister

Das hat nicht nur was mit Umweltschutz zu tun. „In einer Phase drastischer Energiepreissteigerungen sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, fossile Energie durch kostengünstigen und klimafreundlichen selbst erzeugten Strom aus Photovoltaik-Anlagen zu ersetzen“, so Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Noch wird die Wärme in der Stadt zu 95 Prozent durch Gas erzeugt.

Jetzt startet die Verwaltung eine Photovoltaik-Initiative. Dafür wird im Geschäftsbereich von Kühn mit Beginn des Jahres 2023 eine neue Stabsstelle „Klimaschutz und Energiewende“ eingerichtet. Das teilt die Stadt Dresden mit. Zudem seien im Entwurf des Haushaltplanes für 2023/24 investive Mittel in Höhe von 950.000 Euro für die Umsetzung der Photovoltaik-Offensive vorgesehen.

Die Stabsstelle soll eine Solarstrategie für den städtischen Grundstücks- und Gebäudebestand entwickeln. Denn Sonnenergie soll viel stärker genutzt werden als bisher.

Dresdner Institut ermittelte Solar-Potenzial

Dass das lohnt, habe eine Studie des in Dresden ansässigen Leibniz-Institutes für ökologische Raumentwicklung (IÖR) gezeigt, so die Stadt Dresden weiter. Im Rahmen dieser Studie sei auf Grundlage des virtuellen 3D-Stadtmodells Dresdens aus dem Jahr 2019 mit 135 583 Gebäuden die solare Einstrahlung auf allen Dächern und Fassaden der Landeshauptstadt berechnet worden.

„In der Folge ermittelten die Wissenschaftler des IÖR ein theoretisches Photovoltaik-Potential auf Dächern und Fassaden für das gesamte Stadtgebiet. Hieraus wurde ein wirtschaftliches Ertragspotential errechnet. Einschränkungen für den denkmalgeschützten Gebäudebestand wurden dabei berücksichtigt“, erklärt Doris Oser, Persönliche Referentin von Stephan Kühn, auf DNN-Anfrage.

Keine konkreten Zahlen

Für Gebäude im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden sei das wirtschaftliche Ertragspotential gesondert ausgewertet worden. „Diese Betrachtung wurde insbesondere für kommunale Schulen und Kitas angestellt. Ferner wurden das wirtschaftliche Ertragspotential beim industriellen Wohnungsbau in Prohlis betrachtet, sowie Ertragspotentiale in Abhängigkeit von der Dachneigung und der Gebäudehöhe differenziert.“

Die Studie zeige auf, dass bei der Energieversorgung bauwerksintegrierte Photovoltaik einen wichtigen Beitrag leisten könne. Denn ein großer Vorteil dieser sei der geringe Flächenverbrauch gegenüber Freiflächenanlagen und die verbrauchsnahe Stromproduktion, so Doris Oser weiter. Eine Größenordnung, wie viel Prozent des Dresdner Energiebedarfs durch Solarstrom künftig erzeugt werden kann, konnte die Stadt nicht nennen.

Theoretische Potenziale praktisch nutzbar machen

Jetzt gelte es, diese aufgezeigten theoretischen Potenziale praktisch nutzbar zu machen. Das wiederum sei Aufgabe der neuen Stabsstelle.

Diese besteht zum einen aus dem fünfköpfigen Klimaschutzstab, der bisher im Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft angesiedelt war. Zum anderen werde zur Stabsstelle ein neues Sachgebiet für die Entwicklung und Umsetzung einer Photovoltaik-Offensive gehören, das mit zwei neuen Stellen besetzt werde. Beide Aufgabenbereiche würden unter einer neuen gemeinsamen Leitung arbeiten.

Anlagen selber bauen und Flächen verpachten

Zunächst gehe es darum, Solarpotenziale auf städtischen Gebäuden zu erschließen. „Prinzipiell ist das für uns kein neuer Ansatz“, so Doris Oser gegenüber DNN. „Aber jetzt gehen wir das strukturiert und konzertiert an.“ Und zwar nicht nur bei Neubauten, sondern auch Bestandsgebäuden. Denkbar seien städtische Investitionen in Photovoltaik-Anlagen für die Eigenstromversorgung. Ebenso könnten große Dachflächen aber auch an Dritte verpachtet werden.

Des Weiteren sollen auch Solarpotenziale in der Gesamtstadt ausgelotet werden. Die neue Stabsstelle solle auch Koordinierungs- und Beratungsstelle für weitere Akteure wie Wohnungsbauunternehmen sein, um den Ausbau der Nutzung von Sonnenenergie zu beschleunigen.