Dresden startet in die Sommerferien

auf diesen Tag haben sich Tausende gefreut: Die Zeugnisausgabe am Freitag hat auch für Dresdner Schüler die herbeigesehnten Sommerferien eingeläutet. In den nächsten sechs Wochen ist entspannen statt pauken angesagt. Aber was tun mit der vielen freien Zeit? Wir haben eine Übersicht erstellt, welche Veranstaltungen in der Landeshauptstadt angeboten werden.

Hinter dem Traumzaubertor können Kinder und Jugendliche im Sommer bei KITRAZZA ihre eigene Stadt und Gesellschaft errichten. © Quelle: Outlaw GmbH

Schüler der 70. Grundschule haben gestern nicht nur Zeugnisse bekommen, sie haben ihrer Schule auch noch etwas hinterlassen. Bevor es für sie nach den Ferien an die Oberschule oder an das Gymnasium geht, können sich ihre Mitschüler auf ein besonderes Geschenk freuen. Jetzt lesen

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Verkehrsmuseum lädt groß und klein zum Bau einer Traumstadt ein. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) und Museumsdirektor Dr. Michael Vogt probierten es bereits aus. © Quelle: Anja Schneider

Museumsnacht Dresden: Über 40 Häuser öffnen am Sonnabend zum Fest der Farben

Am Sonnabend öffnen fast alle Dresdens Museen wieder ihre Türen zu einer ganz besonderen Sommernacht. Von 18 bis 24 Uhr gibt es Angebote für die ganze Familie, dazu Sonderausstellungen, Führungen, Musik und Theater. Ein Überblick. Jetzt lesen

Friedrich Merz gratuliert dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann. Das Heizungsgesetz wird es nun doch nicht vor der Sommerpause durch den Bundestag schaffen. Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Einzelkämpfer ohne Triumphgeheul: Wie ein einziger CDU-Abgeordneter die Ampel ausbremste

Das monatelang umkämpfte Heizungsgesetz soll nun doch erst nach der Sommerpause beschlossen werden. Für die Ampel und Bundeskanzler Scholz ist das ein erneuter Rückschlag. Wie es dazu kam – und warum SPD-Chef Lars Klingbeil jetzt betont: „Am Gesetz wird nicht mehr gerüttelt.“ Jetzt lesen

13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Freispruch im Prozess um „Badewannen-Mord“ Manfred Genditzki saß 13 Jahre lang unschuldig in Haft. Das hat das Landgericht München I in einem bemerkenswerten Urteil entschieden. © Quelle: dpa

Termine am Wochenende

Sonnabend, 10 Uhr: Versteigerung der Ausstellungsstücke aus dem DDR-Museum.

Sonnabend, 17 Uhr: Kids‘ Night - Filmmusik-Highlights für Familien im Rahmen der Filmnächte am Elbufer.

Sonnabend, 21 Uhr: Legends - Klassiker der Filmmusik mit der Dresdner Philharmonie im Rahmen der Filmnächte am Elbufer.

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Trödelmarkt - Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt vom Dresdner Haus der Presse gastiert wieder auf der Galopprennbahn. Im Programm sind Biergarten, Livemusik und ein buntes Markttreiben mit einem separaten Kindersachen-Bereich.

Sonntag, 14 bis 18 Uhr: Ferienfest am Dresdner Königsufer - Die bereits 15. Mitmach-Party für die ganze Familie wird zusammen mit dem Filmnächte-Partner und weiteren 36 Ferienpass-Veranstaltern organisiert. Willkommen sind Ferienkinder von 6 bis 14 Jahren, außerdem jüngere und ältere Geschwister, Eltern, Omas, Opas, Nachbarn, Freunde oder sonstige Begleiter. Auf der Bühne und im Festgelände ist ein abwechslungsreiches Programm zu erleben. Der Eintritt und alle Angebote sind kostenfrei.

Das gesamte Ferienprogramm bis zum 20. August 2023 mit über 1.000 Veranstaltungen von rund 100 Anbietern ist online unter www.dresden.de/ferienpass zu finden.

Wer heute wichtig wird

Elton John beim Glastonbury Festival am 25. Juni 2023. © Quelle: IMAGO/PA Images

Der „Rocket Man“ Elton John sagt Goodbye

Er hat der Musikwelt unzählige Hits geschenkt, wurde zum Vorreiter für offen gelebte Homosexualität und verlieh mit dem Song „Candle In The Wind“ der Trauer einer ganzen Nation Ausdruck, als Prinzessin Diana starb.

Sir Elton John zählt zu den Giganten der Rock- und Popgeschichte. Nach mehrmaligem Aufschub schließt der britische Ausnahmekünstler nun seine Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ mit letzten Auftritten in Stockholm ab. Am Samstagabend steht er in der schwedischen Hauptstadt ein letztes Mal im Rahmen der Tournee auf der Bühne.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Screenshot aus einem Herstellervideo: Das Aircar von Klein wurde zum Fliegen zugelassen. © Quelle: Klein Vision

... fliegende Autos – Science-Fiction oder doch schon bald Realität?

Kommt nun das erste fliegende Auto? Was lange Zeit als Science-Fiction galt, könnte schon bald Realität werden. In den nächsten Jahren sollen die ersten Modelle auf den Markt kommen. Starten und landen darf man damit aber nur an Flughäfen und nicht etwa auf der Autobahn. Jetzt lesen

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

DNN