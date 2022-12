Dresden startet eine Photovoltaik-Offensive

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Stadt Dresden startet zum Jahreswechsel eine Photovoltaik-Offensive und gründet dazu eine neue Stabsstelle „Klimaschutz und Energiewende“. Denn bislang wurden die 2013 vom Stadtrat beschlossenen Klimaziele komplett verfehlt. Wärme zum Beispiel produziert Dresden immer noch zu 95 Prozent aus Gas. Aber dafür wird es garantiert auch warm, wenn man die Heizung andreht.

Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Deutschen Werkstätten Hellerau durch die MR SunStrom GmbH, fotografiert am 13. August 2021. © Quelle: DW/André Wirsig

Eine Studie des Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung hat Dresden unter die Lupe genommen, alles nach Angaben der Stadt ganz genau berechnet und das Ertragspotential städtischer Gebäude ermittelt. Jetzt, heißt es aus dem Bereich des grünen Baubürgermeisters Stephan Kühn, gelte es die Potenziale praktisch nutzbar zu machen. Das wirft natürlich die Frage auf, wieviel Prozent des Energiebedarfs wir denn 2035 mit Solarenergie decken können, wo doch alles so akribisch berechnet wurde.

Darauf weiß Kühn aber keine Antwort oder er behält sie für sich. Das wiederum lässt zwei Spekulationen zu: der Wert ist blamabel gering oder es handelt sich um grünen Aktionismus. Irgendwann werden wir es wissen. Jetzt lesen

Prinzipiell ist das für uns kein neuer Ansatz. Aber jetzt gehen wir das strukturiert und konzertiert an. Doris Oser Persönliche Referentin des Dresdner Baubürgermeisters über die Schlagkraft der soeben gestarteten Photovoltaik-Offensive

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz stagniert: Um 0,6 Punkte ist die Dresdner Inzidenz von Dienstag auf Mittwoch gestiegen, nachdem sie am Vortag wegen der Feiertage einen deutlich Sprung nach unten getan hatte. Jetzt lesen

In Bussen und Bahnen: Maskenpflicht könnte in Sachsen schon Anfang Januar fallen: Wann endet die Maskenpflicht auch in Sachsen? Die Landesregierung will sich Anfang Januar mit ihren Experten beraten. Doch schon jetzt deutet sich an, dass die Corona-Schutzmaßnahme in Bussen und Bahnen nicht mehr allzu lange gelten könnte. Jetzt lesen

Zwischen Endemie und extremer Krankheitswelle: Brauchen wir noch Schutzmaßnahmen? Deutschland ist Expertinnen und Experten zufolge auf dem Weg von der Corona-Pandemie zur Endemie, jedoch haben andere Atemwegserkrankungen die Menschen hierzulande fest im Griff. Sind Corona-Schutzmaßnahmen angesichts des Endes der Pandemie nun hinfällig – oder gerade jetzt ein wichtiger Schutz vor Grippe, RSV und Co.? Jetzt lesen

An der Ecke Bürgerstraße wurde ein Obdachloser in einem Müllauto eingeklemmt. © Quelle: Roland Halkasch

Obdachloser in Müllfahrzeug eingeklemmt: Unfall bei der Müllabfuhr in Dresden-Pieschen

Am Mittwochmorgen ist in Dresden-Pieschen ein Obdachloser in einem Müllauto eingeklemmt worden. Er hatte in einem Altpapiersammelbehälter übernachtet. Jetzt lesen

Serbische Nationalisten protestieren an der Grenze zum Kosovo. © Quelle: IMAGO/SNA

Das sind die sieben gefährlichsten Krisenherde 2023

Beim täglichen Blick in die Nachrichten ist er längst wieder allgegenwärtig: der Krieg. Sogar in Europa. Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat eine Welt im Tiefschlaf überrascht. Wo im neuen Jahr Konflikte drohen – vom Kosovo bis in den Fernen Osten. Jetzt lesen

9 bis 17 Uhr: Weihnachtlicher Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden. Ort: Metzer Str. 1, 01097 Dresden

9 bis 17 Uhr: Sonderausstellung „Märchenhaft - Trickfilme aus Dresden“ - Die Märchen erzählen Geschichten, in denen die reale und magische Welt auf wunderbare Weise verwoben sind. Das DEFA-Studio für Trickfilme Dresden und seine Nachfolger verwandelten zahlreiche Märchen aus aller Herren Länder, Sagen, Fabeln und Volksbücher in Animationsfilme mit hohem künstlerischem Anspruch. Ort: Technische Sammlungen DresdenJunghansstraße 1-3, 01277 Dresden

Feuerwerk und Sekt gehören traditionell zum Start ins neue Jahr. Für die Hersteller ein kurzes aber großes Saisongreschäft. © Quelle: Pixabay/HFR

Die Knallerei gehört traditionell zum Jahresende einfach dazu. Der Feuerwerksverkauf läuft. Aber er polarisiert auch. Viele können der Pyrotechnik nichts mehr abgewinnen und lassen höchstens die Sektkorken knallen. Andere tun beides. Auf die hoffen die Hersteller, für die das Jahresendgeschäft mit Böllern und prickelnden Getränken einen großen Teil ihres Umsatzes ausmacht.

© Quelle: Unsplash/krakenimages

... #celebritydeathprank: Ein neuer Tiktok-Trend erklärt quicklebendige Stars für tot

Über die Weihnachtsfeiertage hat der Hashtag #celebritydeathprank auf Tiktok mehr als 120 Millionen Clicks erzielt. Dahinter steckt ein neuer Trend, bei dem Familienmitglieder mit falschen Todesmeldungen von geliebten Promis reingelegt werden. Allerdings gibt es daran auch Kritik. Jetzt Lesen

