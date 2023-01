Es ist der zweite Anlauf – jetzt wird das Vorhaben an dem markanten Gebäude am Dresdner Elbhang wirklich umgesetzt. Wie die Sanierung des Römischen Bades finanziert werden soll und worauf sich die Besucher des Schlossparks freuen können.

Dresden. Dresdens Baubürgermeister, Vertreter städtischer Ämter sowie die Landtagsabgeordneten Thomas Löser (Grüne) und Albrecht Pallas (SPD) standen am Freitag, dem 13., in breiter Front im Schloss Albrechtsberg in Dresden, um eine gute Nachricht zu verkünden: Das Römische Bad, ein bedeutender und von der Elbe aus weithin sichtbarer Teil des Schlossareals, wird saniert und restauriert.