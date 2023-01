Dresdner Augenklinik bekommt mit Boris Breuer einen neuen Chef

Dresden. Zum Jahreswechsel hat Boris Breuer die Führung der Augenklinik am Städtischen Klinikum Dresden übernommen. Wie das Klinikum mitteilte, bringt der Facharzt für Augenheilkunde hohe Expertise und langjährige Erfahrung bei Operationen der Netzhaut, des grünen Stars sowie der Hornhautchirurgie mit.

Gute Infrastruktur der Klinik trug zur Entscheidung bei

Der gebürtige Berliner absolvierte sein Medizinstudium und die Facharztausbildung an der Universität Leipzig. Weitere fachliche Expertise sammelte er am Klinikum Chemnitz und in Bielefeld. Seit 2018 leitete Breuer als Chefarzt die Augenklinik am Klinikum der Region Hannover. Dort trug er entscheidend zum Aufbau eines modernen und umfassenden Behandlungsangebots bei. Für das Städtische Klinikum Dresden entschied sich der Mediziner aufgrund der ausgesprochen guten Infrastruktur der Klinik und des breiten klinischen Spektrums zur Versorgung der Patienten.

„Wir gewinnen mit Dr. Breuer einen erfahrenen und versierten Operateur.“

Breuer freut sich, nach Sachsen zurückzukehren und gemeinsam mit einem hoch motivierten und fachlich sehr qualifizierten Team neben Operationen der Netzhaut auch die Glaukom- und Hornhautchirurgie weiter auszubauen. Laut Klinikum ist der Augenmediziner unter anderem in der lamellären Hornhauttransplantation DMEK versiert, einem schonenden Verfahren bei dem gezielt nur die erkrankten Schichten der Hornhaut ausgetauscht werden. Für den Patienten senkt dieses Verfahren Risiken der Abstoßungsreaktion und ermöglicht eine schnellere Rehabilitation der Sehfähigkeit bei langfristig deutlich besserer Sehschärfe.

Der gebürtige Berliner Boris Breuer freut sich nach Sachsen zurückzukehren. © Quelle: Ringfoto Becker/Piffczyk

„Wir gewinnen mit Dr. Breuer einen erfahrenen und versierten Operateur für unser Haus, der zudem bereits eine Klinik geleitet hat“, sagt Sebastian Schellong, Medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden. „Seine Expertise stärkt sowohl das Leistungsspektrum der Augenheilkunde als auch die Behandlungsoptionen im interdisziplinär geführten Kopf-Hals-Tumorzentrum. Unsere Patienten können davon nur profitieren.“

Von cs