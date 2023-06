Dresden: Städtische Kita Gleinaer Straße 52b schließt Ende August

Kunstdiebstahl

Betrug mit aus dem Grünen Gewölbe gestohlenen Juwelen – Urteil rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Niederländer, der per Betrug am Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden mitverdienen wollte, ist rechtskräftig. Was mit den ergaunerten 40.000 Euro passiert ist, bleibt offen.