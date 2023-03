Städtische Bibliotheken starten im März umfangreiches Programmangebot

Dresden. Die Städtischen Bibliotheken laden im März die Bibliotheksbesucher und Gäste zu einem umfangreichen Programm in ihre Räumlichkeiten ein. Den Anfang macht „Geheime Glut ist – leben“ – ein musikalisch-literarischer Abend über Marina Zwetajewa. Am Mittwochabend um 19 Uhr liest Ursula Kurze in der Bibliothek Blasewitz aus dem umfangreichen Werk der Lyrikerin der Moderne des 20. Jahrhunderts vor, erzählt aus dem Leben der Dichterin und singt deren Lieder in eigener Vertonung. Ursula Kurze studierte Gesang und Schauspiel in Dresden und Freiburg und lebt heute in Dresden. Der Eintritt kostet vier Euro und ist für Besucher mit gültigem Benutzerausweis kostenfrei. Um Anmeldung per Mail wird gebeten: blasewitz@bibo-dresden.de

Kostenfreies Rundumangebot für die Dresdner

Am Donnerstagabend lädt die Zentralbibliothek im Kulturpalast zur 4. Ausbildungsmesse der Vielfalt ein. Von acht bis 18 Uhr haben Unternehmen die Möglichkeiten, ihre künftigen Nachwuchskräfte zu finden und gleichzeitig die Ausbildung inklusiv zu gestalten. Es werden über den Vormittag verschiedene Vorträge mit Podiumsdiskussion und am Nachmittag eine Schülermesse angeboten. Wie die Veranstalter mitteilten, soll die Messe dazu beitragen, ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in der Gesellschaft zu ermöglichen. Zudem trägt die Ausbildungsmesse der Vielfalt zur praktischen Umsetzung des Artikels 27 der UN-Behindertenrechtskonvention – Arbeit und Beschäftigung bei. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Weiterhin rücken die Städtischen Bibliotheken in diesem Monat die Nachhaltigkeit in den Fokus. Neben den Veranstaltungen der Vortragsreihe „Wissen wächst“, die in diesem Jahr dem Thema Wasser gewidmet sind, findet deshalb am Mittwoch um 10 Uhr die Saatgutausleihe und am 16. März eine Kleidertauschparty für die Dresdner statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Weitere Informationen im Internet: bibo-dresden.de