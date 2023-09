Bus der Stadtrundfahrt ausgebremst – Zwei Verletzte

Dresden. Am Mittwochnachmittag sind zwei Frauen in einem Bus auf der Wilsdruffer Straße verletzt worden. Der Bus der Stadtrundfahrt war in Richtung Postplatz unterwegs. Auf der Schloßstraße kam ein Fußgänger, der in Richtung Altmarkt lief. Er überquerte die Wilsdruffer Straße bei Rot, woraufhin ein Fahrradfahrer, der in Richtung Postplatz fuhr, ausweichen musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser fuhr direkt vor den Bus, dessen Fahrer abbremste und so einen Zusammenstoß verhinderte. Daraufhin stürzten die beiden Frauen im Bus. Eine 25-Jährige wurde leicht, eine 69-Jährige schwer verletzt. Der Fußgänger und der Radfahrer verließen den Ort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und den Beteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

DNN