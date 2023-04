﻿Dresdner Linke-Stadtrat klagt erfolgreich gegen den OB

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat Stadtrat Tilo Wirtz (Die Linke) in seinen Rechten verletzt. Das hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden unter Vorsitz von Anja Beutin jetzt entschieden. „Der Oberbürgermeister geht seit einiger Zeit immer wieder auf Konfrontationskurs mit dem Stadtrat und will mit dem Kopf durch die Wand. Diesem Verhalten müssen wir eine Absage erteilen“, kommentierte Wirtz das Urteil.

Millionen-Vorlage kurz vor der Sitzung übermittelt

Zur Sitzung des Bauausschusses am 15. Juni 2020 um 16 Uhr wurde von der Verwaltung um 14.16 Uhr für die Ausschussmitglieder überraschend die Tagesordnung um einen Tagesordnungspunkt erweitert und die dazugehörige Vorlage per E-Mail übermittelt, erklärte Wirtz. „Die Ausschussmitglieder sollten ohne jede Vorbereitung ein Votum darüber abgeben, ob der Oberbürgermeister beauftragt wird, eine Ankaufoption für Grundstücke zum Kaufpreis von über acht Millionen Euro zuzüglich Nebenkosten von rund 600 000 Euro auszuüben.“ Es handelte sich um Immobilien für das Stadtarchiv auf dem Grundstück Elisabeth-Boer-Straße 1/2.

„Eklatante Rechtsverletzung“

Wirtz, der neben der ehrenamtlichen Ratsarbeit im Hauptberuf als Bauingenieur arbeitet, hatte keinerlei Chance, diese Vorlage auch nur zu lesen, geschweige denn, sich mit deren Inhalt auseinanderzusetzen, erklärte er. „Trotz meiner Intervention wurde die Behandlung der Vorlage im Ausschuss durchgeprügelt.“ Er habe diese „eklatante Rechtsverletzung“ nicht hinnehmen wollen und Klage eingereicht. Wirtz machte geltend, dass zwingend zu beachtende Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung durch den Oberbürgermeister missachtet worden seien.

Klage in vollem Umfang stattgegeben

Die Kammer hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben: „Es wird festgestellt, dass der Beklagte den Kläger in seinem ... Recht verletzt hat, indem er ihm zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften am 15. Juni 2020 die Mitteilung über die Erweiterung der Tagesordnung um Tagesordnungspunkt 8 und die Vorlage V0422/20 weniger als sechs Tage vor dem Sitzungstermin übersandte“, heißt es in dem Urteil.

Verwaltung erklärte Vorgehen mit Zeitdruck

Die Verwaltung hatte in dem Verfahren erklärt, es habe sich um eine Angelegenheit mit hoher Dringlichkeit gehandelt. Der Ausschuss habe unbedingt noch sein Votum abgeben müssen, damit der Stadtrat wenige Tage später über die Vorlage hätte abstimmen können. Ohne zeitnahen Stadtratsbeschluss wären Fristen versäumt worden und das geplante Grundstücksgeschäft wäre gescheitert. Da sowohl der Ausschuss als auch der Stadtrat der Vorlage zugestimmt haben, sei die Klage von Wirtz gegenstandslos.

Wirtz erklärte: „Die demokratische Legitimation des Verwaltungshandelns in der Kommune scheint dem Oberbürgermeister ein lästiges Übel zu sein. Dabei sind demokratische Beschlüsse und die Regeln, nach denen sie zu fassen sind, das Fundament, auf dem unser demokratischer Rechtsstaat steht. Herrn Hilbert scheint eine Art Pioniernachmittags-Demokratie gemäß DDR vorzuschweben, der Genüge getan ist, wenn alle auf sein Kommando hin den Arm gehoben haben.“

„Die demokratischen Spielregeln verteidigen“

Stadtrat sei ein politisches Ehrenamt. Die Herausforderung bestehe darin, mit 70 ehrenamtlichen Mandatsträgern eine riesige hauptamtliche Stadtverwaltung zu beauftragen und die Erledigung der Aufträge zu kontrollieren. „Wenn mir entgegen der Geschäftsordnung die Zeit verweigert wird, mich auf die Ratsvorlagen vorzubereiten, Rücksprache zu halten, mich mit anderen zu beraten oder gar überhaupt die Vorlage lesen zu können, will sich der Oberbürgermeister der demokratischen Kontrolle entziehen. Dagegen müssen wir uns wehren und die demokratischen Spielregeln unserer Stadtgesellschaft verteidigen.“ Sonst werde die Form des Machtmissbrauchs zur gelebten Übung.

„Der Stadtrat ist kein Bittsteller“

Der Oberbürgermeister habe lediglich die Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse vorzubereiten und dessen Beschlüsse zu vollziehen, so der Linke-Stadtrat. Hilbert sei nicht „Chef des Stadtrats“ und fungiere nicht als Sonnenkönig, dem der Stadtrat den knicksenden Hofstaat zu geben habe, erklärte Wirtz. „Der Stadtrat ist gegenüber dem Oberbürgermeister kein Bittsteller, sondern hat verbriefte Rechte, die der Oberbürgermeister gefälligst zu respektieren hat.“ Wirtz wurde von Rechtsanwalt André Schollbach vor dem Verwaltungsgericht vertreten. Der Jurist ist gleichzeitig Vorsitzender der Stadtratsfraktion Die Linke.

Aktenzeichen: 7 K 1249/20