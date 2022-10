﻿Stadtrat lädt zur Einwohnerfragestunde

Die Stadt lädt am 24. November erneut zu einer Einwohnerfragestunde ein. Die Fragen sollten bis 3. November per Post oder online im Oberbürgermeisterbüro eingehen, damit sie behandelt werden können.

Dresden. Wer schon immer mal etwas im Stadtrat loswerden wollte, kann am 24. November um 16 Uhr an der Einwohnerfragestunde im Rathaus teilnehmen. Fragen sollten ausschließlich Belange der Stadt betreffen und schriftlich spätestens bis zum 3. November per Post oder online im Oberbürgermeisterbüro eingehen, damit sie in der anschließenden Stadtratssitzung beantwortet werden können.

Damit die Anfrage behandelt wird, muss im Betreff oder in der Überschrift der Begriff „Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde“ stehen. Nicht besprochen werden Fragen zu persönlichen Einzelfällen, zu Tagesordnungspunkten derselben Stadtratssitzung oder solche, die bereits in einer vorherigen Fragestunde besprochen wurden. Pro Bürger ist nur eine Frage mit maximal drei Unterfragen erlaubt. Der Oberbürgermeister entscheidet nach Absprache mit dem Ältestenrat, ob die Antwort mündlich im Stadtrat oder schriftlich erfolgt. Während der Sitzung sind zwei Nachfragen erlaubt.