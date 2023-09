﻿Dresden: Stadtrat streitet über Pumpspeicherwerk

Dresden. Den Verfechtern der Pumpspeichertechnologie wird das wohl noch nicht genügen: Die Stadt Dresden will die Zukunft des Pumpspeicherwerks Niederwartha „ergebnisoffen prüfen“. Das erklärte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) am Donnerstag im Stadtrat.

Die Stadt verfolge zwei Linien. Auf der einen Seite stehe das Planfeststellungsverfahren, das der Eigentümer Vattenfall für seine Pläne zur endgültigen Stilllegung des Werks betreiben muss. Auf der anderen Seite soll weiterhin geprüft werden, ob eine energetische Nutzung des Pumpspeicherwerks auch künftig möglich ist.

Jahrelanges Verfahren

Vattenfall hatte Mitte August die vorläufige Stilllegung vollzogen. Das schwedische Unternehmen sieht am Standort Niederwartha keine Möglichkeiten für einen wirtschaftlichen Betrieb eines Pumpspeicherwerks. Für die endgültige Stilllegung muss das Unternehmen ein Planfeststellungsverfahren beantragten. Vattenfall-Manager haben bereits davon gesprochen, dass dies etwa zehn Jahre dauern könnte.

Auch Umweltbürgermeisterin Jähnigen sieht ein Ende dieses von vielen Fachämtern unter Koordination des Rechtsamtes begleiteten Prozesses „nicht mehr in diesem Jahrzehnt“. Es gehe um viele Fragen wie unter anderem den Hochwasserschutz, den Denkmalschutz oder die Sicherung des Stauseebades Cossebaude am Unterbecken des Pumpspeicherwerks.

Jähnigen will „nichts ausschließen“

Parallel dazu soll geprüft werden, „ob eine energetische Nachnutzung der Speicheranlage“ möglich ist. Bislang sehe sie kein Konzept, dass wirtschaftlich darstellbar wäre. Das sehe auch die Sachsen-Energie derzeit so, die bislang einen Weiterbetrieb als Pumpspeicherwerk ablehne. Dem Vernehmen nach wird dort eher über einen Standort für Batteriespeicher nachgedacht.

Jähnigen will „nichts ausschließen“. Sie werde sich für eine Weiternutzung als Pumpspeicherwerk einsetzen, wenn es dafür ein wirtschaftliches Konzept gebe. Dazu werde sie sich auch weiterhin für die Änderung der Rahmenbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke einsetzen, wofür der Bund zuständig sei. Das betrifft vor allem die Belastung mit Netzentgelten. Die Zuständigkeit für die Steuerung der städtischen Unternehmensbeteiligungen liegt beim Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in seiner Zuständigkeit für den Finanzbereich.

Linke fordern mehr Informationen

Für die Linken, auf deren Antrag hin die Aktuelle Stunde im Stadtrat angesetzt war, forderte Fraktionschef André Schollbach von Oberbürgermeister Hilbert eine „solide Datenbasis“ über alle Konsequenzen der Stilllegung. Für das Stauseebad müsse eine „langfristige vertragliche Vereinbarung“ zum Erhalt geschaffen werden.

Die Linken verlangen eine Sachverständigen-Anhörung zur Zukunft des Pumpspeicherwerks. „Für die Energiespitzen bei Solar- und Windstrom alle verfügbaren Speicher zu nutzen, scheint grundsätzlich vernünftig“, erklärte Schollbach. Daher müssten die Prämissen geprüft werden, unter denen ein Weiterbetrieb möglich wäre. Die Behauptung, ein Weiterbetrieb sei nicht wirtschaftlich, sei bislang nicht untersetzt.

Grüne sehen Weiterbetrieb kritisch

Bei der Sicherung des Stauseebads Cossebaude waren sich alle Fraktionen einig. Deutlich auseinander lagen sie jedoch beim Pumpspeicherbetrieb. Wolfgang Deppe (Grüne) begrüßte, dass es jetzt eine ergebnisoffene Prüfung eines Weiterbetriebs geben soll. Wenn Vattenfall aber keine wirtschaftliche Lösung sehe, werde das seine Gründe haben. Von den 245 Millionen Euro Sanierungskosten, die im Raum stünden, könnte die städtische Wohnungsbaugesellschaft 1000 Wohnungen bauen.

Umfassende Informationen forderte CDU-Stadtrat Veit Böhm. Der Oberbürgermeister müsse ein von Sachsen-Energie Ende November 2021 übergebenes Nutzungs- und Übertragungskonzept offenlegen. Außerdem müsse dargelegt werden, unter welchen Voraussetzungen ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb möglich wäre.

SPD: Potenzial für „grünen Wasserstoff“ prüfen

Stefan Engel (SPD) wunderte sich, dass die Grünen so sehr auf die Angaben eines Energiekonzerns vertrauen würden. „Wir müssen da schon genauer hinsehen“, sagte er. So sollte beispielsweise eine Kombination aus Pumpspeicherwerk, schwimmender Photovoltaik-Anlage und Elektrolyseur geprüft werden, mit der „grüner Wasserstoff“ hergestellt werden könnte.

Für die Freien Wähler sprach sich Fraktionsvize Claus Lippman klar für den Weiterbetrieb des Pumpspeicherwerks aus. Er verwies auf die hohen Kosten anderer Speicher. So habe die frühere Drewag in Reick 2,4 Millionen Euro in einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,7 Megawattstunden investiert. In Niederwartha könnten fast 600 Megawattstunden gespeichert werden.

Dissidenten: Populismusgetriebene Debatte

Johannes Lichdi (Dissidenten) bezeichnete die Debatte um den Erhalt des Pumpspeicherbetriebs dagegen als „populismusgetriebene Technikostalgie bar jeder wirtschaftlichen Vernunft“.

Das Geschäftsmodell des Pumpspeicherwerks stamme aus der „untergehenden fossilen Welt“. Die Sachsen-Energie sollte die Grundlagen ihrer Ablehnung offenlegen. Dann wäre die Debatte schnell beendet.

Professor: In manchen Teilen schwache Diskussion

Der Physik-Professor der TU Dresden, Sigismund Kobe, ein engagierter Verfechter der Pumpspeicher-Technologie und Zuschauer auf der Tribüne des Ratssaals sprach im Anschluss von einer in „manchen Teilen schwachen Debatte“.

Bei Windkraftanlagen sei nach 20 Jahren ein „Repowering“ üblich. Jetzt sei es an der Zeit, über das Repowering des Pumpspeicherwerks nachzudenken. Es gebe bislang keinen besseren Speicher. Das Pumpspeicherwerk sei „wichtiger Assistent der Energiewende“.

DNN