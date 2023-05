Zum Welt-Huren-Tag: Stadtführung über Prostitution in Dresden

Dresden. Ungefähr 500 bis 600 sogenannte Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gibt es derzeit in Dresden. Den Welt-Huren-Tag am 2. Juni nimmt die Stadt zum Anlass für eine besondere Veranstaltung. Über die Geschichte der Prostitution in Dresden kann man sich im Juni an zwei abendlichen Stadtrundgängen informieren. Aktuellen Themen widmet sich ein Fachtag im Juli.

Am Montag und Dienstag, 5. und 6. Juni, jeweils um 17 Uhr, startet Stadtführerin Anneke Müller ihre Tour und verrät mehr über die „Geschichte der Prostitution in Dresden – Plätze, Persönlichkeiten und Geheimnisse“. Treffpunkt ist die Ecke der Kreuzkirche in Richtung Altmarkt. Interessierte melden sich per Mail an: gesundheitsamt-aids-std@dresden.de

Fachtag für Experten, Nutzer und Sexarbeiter

Beim Fachtag am Mittwoch, 5. Juli, dreht sich alles um sexuelle und reproduktive Rechte bei der Prostitution. Unter anderem geht es um Fragen der Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Hinter der Veranstaltung stehen die Fachberatungsstelle Daria und ProFamilia Sachsen e.V. Der Tag soll Experten, Nutzern und Sexarbeitern die Möglichkeit geben, ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungsort ist das Dresdner Volkshaus, Schützenplatz 14. Die Teilnahme kostet 35 Euro, ermäßigt 25 Euro. Interessierte melden sich bei sexarbeit@treberhilfe-dresden.de.

Hintergrund: Aufstand in Frankreich

Geschichtlich geht der Welt-Huren-Tag auf einen Aufstand in Frankreich zurück. Am 2. Juni 1975 besetzten dort mehr als 100 Prostituierte eine Kirche und machten auf ihre schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen aufmerksam. Seitdem gilt der 2. Juni als inoffizieller Gedenktag.

