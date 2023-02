﻿Kommentar: Beirat zieht Gelder zurück – Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten

Eine so genannte Spange (links) erlaubt es Fahrzeugen, an der Kreuzung mit der Lipsiusstraße den mit Bäumen bepflanzten Mittelstreifen der Stübelalle zu überqueren und so von einer Richtungsfahrbahn auf die andere zu gelangen. Die gut ausgebaute Straße lädt zum schnellen Fahren ein, da kann es schnell unübersichtlich werden, wenn jemand bei Grün in Höhe der Kreuzung auf der linken Spur mit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

© Quelle: Holger Grigutsch