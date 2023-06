Stadt verbucht hohen Besucherandrang beim Offenen Rathaus

Dresden. Am Sonnabend hatten die Dresdner die Möglichkeit, „hinter die Kulissen“ der Stadtverwaltung zu schauen. Nach Angaben der Stadt folgten etwa 5000 Interessierte der Einladung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zum Offenen Rathaus und nahmen an den zahlreichen Angeboten und Mitmach-Aktionen städtischer Unternehmen im und am Rathaus teil.

Mit den Bürgermeistern ins Gespräch kommen

Zu Beginn eröffnete Hilbert gemeinsam mit dem Amtsleiter des Stadtarchivs, Thomas Kübler, und dem Direktor der Museen der Stadt Dresden, Gisbert Porstmann, die neue Dauerausstellung „Das Dresdner Rathaus – seine Geschichte bis 1990“im Foyer der Goldenen Pforte. Zudem wurden im Foyer die Ausstellung zum „Masterplan Prohlis 2030+“ sowie das Stadtmodell zum Neumarkt präsentiert.

Anschließend konnten die Bürger mit den Fraktionen des Stadtrats sowie mit dem Oberbürgermeister, Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke), Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) ins Gespräch kommen.

Ehrenamtliche Vereine und Verbände stellten im Plenarsaal ihre Projekte vor. © Quelle: Michael Lukaszewski

Dresdens Ehrenamt stellte sich vor

Im Festsaal des Neuen Rathauses würdigten anlässlich des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR unter dem Motto „Freiheit wagen! 53 | 23“ verschiedene Beiträge die historische Bedeutung des 17. Juni. Am Buga-Pavillon konnten sich die Dresdner zudem über den Stand des Bewerbungsprozesses zur Bundesgartenschau 2033 informieren.

Aber auch die Ehrenamtsbörse stieß auf großes Interesse bei den Dresdnern. Im Plenarsaal stellten Patenschaftsprogramme aus dem Kinder-und Jugendbereich, Freizeit- und Bildungsprojekte sowie Vereine mit Begegnungs-, Beratungs- und Kursangeboten für Senioren ihr Engagement vor.

DNN