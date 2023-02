Austauschprogramm zwischen Brazzaville und Dresden: Künstler gesucht

Dresden. Die Partnerstädte Brazzaville und Dresden schreiben gemeinsam mit dem Goethe-Institut Kamerun ein Austauschprogramm für Künstler aus. Wie die Stadt mitteilte, kann der Künstler oder die Künstlerin für jeweils einen Monat in der anderen Stadt leben und arbeiten. In Dresden ist der Zentralwerk e.V. Gastgeber und stellt Wohnungen sowie Arbeitsraum zur Verfügung, in Brazzaville die Ateliers Sahm. Der Dresdner Künstler wird in Brazzaville gleichzeitig während der „Rencontre International d’Art Contemporain“ – einem Festival für zeitgenössische Kunst zu Gast sein. Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. März.

„Kunst verbindet über Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede hinweg. Mit der Erweiterung des bestehenden internationalen Künstleraustauschprogramms der Landeshauptstadt Dresden auf unsere afrikanische Partnerstadt bieten wir nochmal eine ganz neue Perspektive“, so der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Im Mittelpunkt des ersten Austauschs soll das Thema „Zwischen Kongo und Elbe – ein Dialog zwischen Flüssen“ stehen.

Alle Informationen im Internet: dresden.de/brazzaville-austausch oder auf der Website des Goethe-Instituts unter goethe.de