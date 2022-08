Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden führt zurzeit ein Ermittlungsverfahren gegen eine 36-jährige Deutsche wegen fahrlässiger Tötung. Am 15. März dieses Jahres war die Frau gegen mit ihrem Pkw auf der Dresdner Straße in Cossebaude unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße soll die Beschuldigte sorglos und unter Missachtung der Verkehrsregeln einen auf der Gegenspur fahrenden 60-jährigen Rollerfahrer geschnitten haben. Dieser hatte keine Zeit zu bremsen, fuhr daraufhin in die Beifahrerseite des Pkw, wurde über das Fahrzeug geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, erlitt mehrere Brüche und ein Polytrauma, an deren Folgen er wenige Tage später im Krankenhaus verstarb.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat nun beim Amtsgericht Dresden beantragt, gegen die nicht vorbestrafte Beschuldigte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen sowie ein Fahrverbot von drei Monaten zu verhängen.

Von bw