Mann wegen mutmaßlicher schwerer Vergewaltigung beim Zwinger vor Gericht

Dresden. Im März wurde eine Frau am hellichten Tag in der Parkanlage An der Herzogin Garten vergewaltigt. Die 39-Jährige hatte kurz zuvor auf einer Party einen 22-Jährigen Mann kennengelernt. Als die beiden zu zweit waren, bedrohte der Tunesier sie scheinbar mit einem Taschenmesser und Zwang sie mutmaßlich zum Geschlechtsverkehr.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig vorbestraft und hat bisher keine Angaben zu der Tat gemacht.

