SportScheck-Run Dresden: Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Dresden. Am Sonntag findet der 14. SportScheck-Run in Dresden statt. Am gesamten Wochenende kommt es deswegen in der Innenstadt zu Einschränkungen.

Die Wilsdruffer Straße wird wegen Auf- und Abbauarbeiten am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 5 bis 14.30 Uhr halbseitig gesperrt. Auch im restlichen Streckenabschnitt wird der Verkehr zwischen 7 und 12.30 Uhr für Fußgänger und Radfahrer aber auch für Autofahrer eingeschränkt. Die Routen verlaufen wie folgt:

Startpunkt ist der Altmarkt

Die Route für den Fünf-Kilometer-Lauf führt vom Startpunkt am Altmarkt über den Postplatz, die Sophienstraße und den Theaterplatz auf das Terrassenufer, von dort aus weiter über den Schloßplatz, die Augustusbrücke und auf einer Fahrspur über die Köpckestraße. Anschließend geht es über den Elbradweg zum Japanischen Palais, auf einer Fahrspur über die Große Meißner Straße zurück über die Augustusbrücke und den Schloßplatz zum Zieleinlauf auf der Schloßstraße.

Die Route des Zehn-Kilometer-Laufs entspricht bis zum Terrassenufer der Route des Fünf-Kilometer-Laufs. Weiter geht es in Höhe Steinstraße auf den Elbradweg und dort bis zur Waldschlößchenbrücke. Auf der anderen Elbseite geht es zum Japanischen Palais, wo die Route wieder der des kürzeren Laufs entspricht. Der Fünf-Kilometer-Lauf beginnt 9.30 Uhr , der Zehn-Kilometer-Lauf 10.30 Uhr.

